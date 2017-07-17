Бывший водитель Фриске рассказал о бедности Шепелева
2 6
Скандал вокруг пропажи средств Русфонда, перечисленных на лечение Жанны Фриске, не утихает. Суд обязал наследников покойной артистки выплатить сумму в размере около 21 миллиона рублей, но родители и Дмитрий Шепелев против. Стороны обвиняют друг друга в тайном снятии средств. И сейчас появился компромат на Шепелева.
Ранее сообщалось о том, что незадолго до смерти Жанны мать певицы сняла деньги с ее банковских счетов, в том числе с карточки Русфонда. Однако бывший водитель певицы, работавший с Жанной с октября 2014 по март 2015 года, сообщил, что банковскими картами Фриске нередко пользовался Шепелев.
По словам мужчины, денег у Дмитрия практически не было и даже ужины в ресторане часто оплачивала сама Жанна. «Дима часто ездил в поселок Лужки, где строился дом. Смотрел, как идет ремонт, сам расплачивался с рабочими. На тот момент он уже распоряжался карточкой Русфонда. Жанна этого делать не могла физически, так как ничего не видела. Жанна подписывала документы только после того, как я прочитывал их вслух. Мне запомнился случай, когда Дима обсуждал вопросы отделки дома с архитектором, и тот выставил счет на восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Шепелев взял карту Жанны и попросил подвезти их к банкомату Росбанка, где снял всю сумму», - цитирует мужчину Starhit.
Водитель также поделился своим подозрением о том, что Шепелев сообщал папарацци информацию о том, где появится больная Фриске. «Кто-то сливал точные дату и время. Это мог сделать либо я, либо Дмитрий...»
Ранее мы писали:
Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.
Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.
Читайте также
Обсуждение 7
-
ксюНечего не понимаю! Такая милая женщина с такими родителями! Как возможна такая сохранность...Как в семье негодяев рождаются такие милые люди (
18.07.17 02:34
-
ХайдиКакой же он бедный , ведущий Первого канала ... сколько можно грязь уже на него выливать , бедный Дима !
17.07.17 23:03
-
ЧудикиБедные люди не знают,что такую сумму с банкомата за один день не снимешь!
17.07.17 19:25
-
Имя, сестра, имя!Имя бывшего водителя, имя! Это даже не смешно! Туфта! Бывший водитель, бывшая массажистка, бывший холодильник! Просто вбросили порцию каки на вентилятор, как всегда делают Фриске, когда надо деньги ворованный отдавать!!
17.07.17 17:43
-
И снова здравствуйте!Папа Фри платил уже не раз неким людям за сплетни о том, что они спали с Жанной, что они - настоящие отцы Платона, что Дмитрий - гей, и т. д. Теперь вот у нас "водитель" на сцене... А уж он-то наверняка знает, что в ресторане платила Жанна (из машины на улице видно, да!), что Дмитрий карточками пользовался, за дом карточкой платил рабочим... ВСЕ карточкой, ею, той самой, с которой Фриске украли деньки, да все при водителе... Ох, Фриске, Фриске, карму вашу не одному поколению потомком отрабатывать...
17.07.17 17:36