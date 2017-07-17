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Бывший водитель Фриске рассказал о бедности Шепелева


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Скандал вокруг пропажи средств Русфонда, перечисленных на лечение Жанны Фриске, не утихает. Суд обязал наследников покойной артистки выплатить сумму в размере около 21 миллиона рублей, но родители и Дмитрий Шепелев против. Стороны обвиняют друг друга в тайном снятии средств. И сейчас появился компромат на Шепелева.

Ранее сообщалось о том, что незадолго до смерти Жанны мать певицы сняла деньги с ее банковских счетов, в том числе с карточки Русфонда. Однако бывший водитель певицы, работавший с Жанной с октября 2014 по март 2015 года, сообщил, что банковскими картами Фриске нередко пользовался Шепелев.

По словам мужчины, денег у Дмитрия практически не было и даже ужины в ресторане часто оплачивала сама Жанна. «Дима часто ездил в поселок Лужки, где строился дом. Смотрел, как идет ремонт, сам расплачивался с рабочими. На тот момент он уже распоряжался карточкой Русфонда. Жанна этого делать не могла физически, так как ничего не видела. Жанна подписывала документы только после того, как я прочитывал их вслух. Мне запомнился случай, когда Дима обсуждал вопросы отделки дома с архитектором, и тот выставил счет на восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Шепелев взял карту Жанны и попросил подвезти их к банкомату Росбанка, где снял всю сумму», - цитирует мужчину Starhit.

Водитель также поделился своим подозрением о том, что Шепелев сообщал папарацци информацию о том, где появится больная Фриске. «Кто-то сливал точные дату и время. Это мог сделать либо я, либо Дмитрий...»

Ранее мы писали:

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



6 Не нравится 2 Нравится 17.07.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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