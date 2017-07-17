Ольга Бузова обошла Мадонну

Ольга Бузова празднует очередное достижение. Теперь Ольгу можно назвать самой яркой звездой российского Instagram. Впрочем, не только российского. Количество подписчиков блога Бузовой перевалило за 10 миллионов. А это, между прочим, больше, чем количество «населения двух Новых Зеландий».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 15 2017 в 7:22 PDT

О своем достижении Бузова сообщила на выходных и сердечно поблагодарила поклонников за поддержку. «12.12.12 я зарегистрировались в "Инстаграм"! Тогда я и мечтать не могла, что за моей жизнью в этой социальной сети будут следить хотя бы 100.000 человек. Тогда, смотря на любимых Сару Джессику Паркер, Пэрис Хилтон, Еву Лонгорию, Мадонну и других мировых звезд, я и представить не могла, что обгоню их по количеству подписчиков. Мы с вами шли рука об руку, я не скрывала от вас ничего - если я была счастлива, я делилась этим с вами, и мы радовались моим достижениям и успехам вместе, если же мне было больно или я падала, вы всегда протягивали мне руку помощи и поддерживали своими сообщениями, комментариями и постами», - написала Ольга.

Кстати, сейчас многие продюсеры пытаются разгадать секрет бешеного успеха Бузовой. По одной из версий, Ольга грамотно использует существующие тренды, поэтому едва ли не каждый скандал идет ей на пользу. В частности, довольно важную роль в росте популярности девушки сыграла публикация ее интимной переписки с Дмитрием Нагиевым в конце прошлого года.

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