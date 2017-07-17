Наташа Поли стала звездой Balmain

Модные дома к осени уже готовы. На днях рекламную кампанию новой коллекции представил французский дом Balmain. И одной из главных звезд эффектной фотосессии стала российская топ-модель Наташа Поли.

















В съемках новой рекламной кампании Balmain приняли участие Наташа Поли, Лара Стоун (Lara Stone), Пресли Гербер (Presley Gerber), Валери Кауфман (Valery Kaufman) и другие. Фотосессию проводил лично креативный директор дома Оливье Рустен (Olivier Rousteing). Съемки проходили в Париже.

Для Рустена это был первый масштабный опыт в модной фотографии. «Для меня очень важно общение напрямую в социальных сетях. Общение с теми, кто интересуется нашими работами. И я решил лично провести фотосессию, поскольку хочу, чтобы фотографии показывали именно мое видение моделей Balmain. Мою любовь к красоте этого города, который я называю домом», - объяснил модельер.

Ранее Оливье согласился сотрудничать с костюмерами Парижской оперы. Дизайнер начал работа над костюмами для балета «Возрождение». Ранее над костюмами для балетной труппы Парижской оперы работали Ив Сен-Лоран, Кристиан Лакруа и Карл Лагерфельд.

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