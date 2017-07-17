«Ленинград» снова без солистки

Перед Сергеем Шнуровым вновь встал вопрос о солистке группы «Ленинград». Как стало известно, Василиса Старшова покинула коллектив. Девушка, похоже, намерена начать сольную карьеру. Но есть версия о том, что покинуть группу Василисе помогла Матильда Шнурова.

Об изменениях в карьере Старшова сообщила в соцсетях. «Ребзя, здорова! Дела такие: да, я больше не пою в «Ленинграде». У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем за ваши добрые слова, волнения и поддержку. Ну и в ближайшем будущем... Ждите».

Поклонники отреагировали на уход Василисы неоднозначно: «Ничего себе! Не иначе Матильда приревновала! Такая зажигалочка и не в "Ленинграде". Печаль», «Неудивительно, голоса-то нет. А на одном трэше далеко не уедешь», «Бывших солисток "Ленинграда" уже набирается на новую "Виа-гру"», «Полагаю, это закат карьеры Василисы, ибо место ей было только в "Ленинграде" и в том имидже».

Напомним, Старшова дебютировала в составе «Ленинграда» в 2016 году вместе с певицей Флоридой Чантурией. Шнуров взял девушек после ухода солистки Алисы Вокс. Василиса снялась в нескольких клипах группы, в частности, сыграла главную роль в видео на песню «Очки Собчак».

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