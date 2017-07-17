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Миранда Керр вышла замуж в платье Грейс Келли


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Топ-модель Миранда Керр (Miranda Kerr) - девушка опытная и со вкусом. Но даже она была поражена, впервые увидев свое свадебное платье. Звезда поделилась свадебными снимками и рассказала о роскошном туалете в стиле Грейс Келли.

 
 
 

Свадьба Миранды и создателя Snapchat Эвана Шпигеля (Evan Spiegel) прошла в конце мая в Лос-Анджелесе. На церемонию было приглашено всего 45 гостей, при этом само торжество было организовано со вкусом.

Невеста шла к алтарю в шикарном платье от Dior Haute, над которым лично поработал новый арт-директор модного дома Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri). И вдохновлялась Кьюри свадебным туалетом Грейс Келли.

«Я люблю забавные эксперименты с модой и стилем. Мне нравится быть свободной, богемной и сумасшедшей, — рассказывает Миранда в интервью Vogue. — Но в этот период моей жизни для меня стало актуально несколько иное. Моими источниками вдохновения стали Грейс Келли, Одри Хепберн и моя бабушка, которая в 80-х была шикарной женщиной».

Напомним, Миранда и Эван познакомились на приеме Louis Vuitton в Нью-Йорке в 2014 году и начали встречаться в 2015 году. В июле прошлого года было объявлено о помолвке.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 17.07.2017 Теги: Миранда Керр

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