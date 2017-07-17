Наталья Ионова раскрыла секрет стройности

Певица Наталья Ионова обожает эпатировать публику откровенными нарядами. Звезда регулярно демонстрирует «голые» платья разных форм и фасонов, и некоторые модные обозреватели отмечают, что порой Глюк'oZa бывает весьма хороша. Сама же артистка признается - ей приходится работать над формами чуть ли не до кровавого пота.

Как и все девушки в тренде, Ионова старается вести здоровый образ жизни. Тренировки, сбалансированный рацион - все как полагается. «Я занимаюсь йогой, пилатесом, функциональными тренингами, TRX. Ну и, конечно, очень активно двигаюсь на сцене, больше всего жидкости теряю именно во время выступлений!» - рассказывает артистка.

По словам Глюк'oZы, утром натощак она обязательно выпивает стакан воды. На завтрак звезда предпочитает смузи (банан с миндальным или кокосовым молоком) или безглютеновые хлопья с соевым кефиром. На обед и ужин у артистки обычно овощи и рыба. Правда, время от времени Наталья решает себя побаловать. «Люблю выпить на ужин бокал вина. И вообще, не люблю себе в чем-либо отказывать. Поэтому без спорта мне крышка!»

Не забывает исполнительница про здоровый сон. «С 11 часов вечера до четырех часов утра вырабатывается максимум гормона мелатонина, который активно борется со стрессом. Пока вы дремлете, клетки кожи обновляются».

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