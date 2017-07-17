Дмитрий Маликов в трауре

Популярный артист Дмитрий Маликов скорбит. На днях скоропостижно скончался помощник певца Артем. Молодого человека подвело сердце.

Маликов работал вместе с Артемом на протяжении 10 лет. И смерть ассистента, которого артист считал своей правой рукой, сильно шокировала звезду. «Я плачу... Артем умер. Моя правая рука последние 10 лет. А ему было всего 30. Сердечная недостаточность... Больше нет ни слов, ни эмоций. Только слезы...» - пишет Дмитрий.

Несколькими днями ранее артист представил новую работу - вместе с известным блогером и стендап-комиком Юрием Хованским Маликов снял промоклип фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге.

Кстати, в одном из интервью Дмитрий обмолвился, что сейчас зрелым артистам следует уступить дорогу молодым. «Каждый артист хочет постоянно быть на виду, но не всем это нравится, кого-то это начинает раздражать. Если бы каждый из артистов спел не по три песни, а по одной, может, все было бы нормально. Просто происходит естественная смена поколений, и надо к этому нормально относиться. Поп-музыка – это эмоция молодых, а мы становимся старомодными. С годами мы привыкаем к своему успеху, начинаем лениться и плыть по течению».

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