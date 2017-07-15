Бородина: «Просто я звезда гламура!»

Говорят, человек с хорошим чувством юмора не прочь посмеяться над собой. И, похоже, у Ксении Бородиной чувство юмора неплохое. Накануне ведущая опубликовала забавный снимок и не менее забавный стишок.

Бородина сделала снимок в салоне красоты, во время одной из бьюти-процедур. «Я девчонка хоть куда. И красива, и умна... Я не конченая дура. Просто я звезда гламура!» - написала звезда.

Большинство поклонников шутку Ксении оценило: «Мне нравятся такие звезды, как Ксения). Нет страха представить естественность, она ровно такая, какая есть. А фото просто супер, улыбнуло и еще раз доказало, какая Бородина классная», «Стихи - восторг», «При всей твоей гламурности ты настоящая женщина и семья на 1-м месте. Видно, что уважение есть между вами».

Но нашлось и немало тех, кто поспешил с критикой: «Фото не айс», «Звезда гламура? Это шутка такая?», «Стишки реально идиотские. Ни по статусу, ни по возрасту», «Сама не похвалишь себя, кто похвалит?» Кстати, ранее Бородина пригрозила хейтерам тем, что будет вместе с поклонниками публично высмеивать их паблики и фотографии в соцсетях.

Ранее мы писали:

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.

Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.