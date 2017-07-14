Киркоров оценил отцовские качества Лазарева

В российском шоу-бизнесе все больше мужчин, решивших самостоятельно заниматься воспитанием детей. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев. Дмитрий Шепелев также пока не горит желанием кому-то доверять воспитание сына Платона. И похоже, суперпапам пора объединяться.

На днях Филипп Киркоров решил рассказать о сыне Сергея Лазарева. О том, что Сергей воспитывает ребенка, стало известно только в конце прошлого года. Сам Лазарев предпочитает не распространяться на эту тему и убедительно просит соблюдать право на частную жизнь. Но Киркоров не выдержал.

Как рассказал певец Sobesednik.ru, маленький Никита очень похож на папу. И вообще, ребенок у Лазарева - очаровательный. А сам Сергей - почти что идеальный папа. Он старается уделять максимум времени сыну. И вообще, по словам Филиппа Бедросовича, некоторые современные папы воспитывают наследников не хуже мам.

Кстати, в последнее время 3-летний Никита нередко сопровождает папу на гастролях. Сейчас Лазаревы совмещают приятное с полезным - Сергей выступает в рамках своего черноморского тура, а маленький Никита наслаждается морем и солнцем.

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