Елизавета Пескова поведала о трудной жизни

Она считается представительницей золотой молодежи. Но Елизавете Песковой знакома не только красивая жизнь. В свое время девушка пережила травлю со стороны сверстников. По словам Лизы, порой ей становилось не по себе.

В подростковом возрасте Пескова столкнулась с такой проблемой, как акне. Причем высыпания на коже лица были настолько обильными, что девочка временами даже спала со слоем тонального крема на коже. «В интернате во Франции надо мной открыто издевались. Как в фильмах, я, съежившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: "Боже, что на твоем лице?". Я жила в комнате с 4 особо "открытыми" девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником, пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику», - пожаловалась Лиза.

По словам девушки, в Москве в общении со сверстниками подобных проблем не возникало. В конце концов Пескова решилась на курс лечения, и под контролем специалистов ей удалось избавиться от напасти. Правда, сейчас девушка старается следить за питанием, поскольку из-за злоупотребления мучным и сладким высыпания на коже все же бывают.

Но это Лизе уже не страшно. «К слову, проблем с мужским вниманием не было никогда», - похвасталась девушка.

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