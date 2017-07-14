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Боня подтрунивает над Галкиным


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Максим Галкин недавно объяснил, в чем Виктория Боня уступает Дмитрию Нагиеву. Шоумен опубликовал ролик, в котором спародировал звезду Insta и популярного телеведущего. Теперь Виктория решила ответить.

В своем ролике Максим посмеялся над рекламой в постах Бони: «Виктория, вот вы сами верите, что кремы могут заменить ботокс?» - иронизировал Галкин.

Боня, для которой вопрос внешнего вида в последнее время стал очень актуальным, парировала язвительным замечанием.

Модель сообщила, что сейчас предпочитает сыроедение, ежедневно покупает исключительно свежие овощи и фрукты и пообещала поделиться рецептом особой окрошки. «Рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке. Побежала монтировать видео, а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин», - написала Виктория.

Стоит отметить, что Боня увлеклась сыроедением несколько лет назад. «Раньше спала по 9-10 часов и не высыпалась, сегодня сплю 6-7 и больше не могу спать, приток энергии стал в разы больше, меняется сознание и осознание многих вещей), одни плюсы и ни одного минуса, кроме временной потери веса, - делилась звезда. - Короче, восторгу нет предела! Осталось только открыть ресторан для сыроедов на юге Франции, здесь с этим очень туго».

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1 Не нравится 0 Нравится 14.07.2017 Теги: виктория боня

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