Скончался Сергей Бездушный

Актер Сергей Бездушный, известный публике по сериалам «Ранетки» и «Глухарь», скончался в Москве. Об этом сообщил в Facebook сын артиста. Как уточняется, последние несколько лет Бездушный боролся с тяжелой болезнью. И к сожалению, недуг победил.

«Из жизни ушел актер, отец, огромной души человек - Бездушный Сергей Васильевич!!! Последние годы он боролся со страшной болезнью, боролся героически, не давая намека никому!!! Ты остался в наших сердцах и нашей памяти!!! Спасибо за то, что ты был с нами!» - гласит сообщение в соцсетях.

Артист скончался на 54-м году жизни. По некоторым данным, четыре года назад мужчине была проведена операция на головном мозге после разрыва внутричерепной гематомы, возникшей после травмы. Позже у Бездушного была обнаружена опухоль мозга.

Сергей Бездушный снимался как в сериалах, так и полнометражных лентах. Его можно было увидеть в картинах «Триумф», «Кремлевские тайны XVI века», «Гроза над Русью» и «Полет аиста над капустным полем». Он также играл в театре на Таганке, театре Прибалтики и в Доронинском МХАТе.

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