 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Скончался Сергей Бездушный


0 0

Актер Сергей Бездушный, известный публике по сериалам «Ранетки» и «Глухарь», скончался в Москве. Об этом сообщил в Facebook сын артиста. Как уточняется, последние несколько лет Бездушный боролся с тяжелой болезнью. И к сожалению, недуг победил.

«Из жизни ушел актер, отец, огромной души человек - Бездушный Сергей Васильевич!!! Последние годы он боролся со страшной болезнью, боролся героически, не давая намека никому!!! Ты остался в наших сердцах и нашей памяти!!! Спасибо за то, что ты был с нами!» - гласит сообщение в соцсетях.

Артист скончался на 54-м году жизни. По некоторым данным, четыре года назад мужчине была проведена операция на головном мозге после разрыва внутричерепной гематомы, возникшей после травмы. Позже у Бездушного была обнаружена опухоль мозга.

Сергей Бездушный снимался как в сериалах, так и полнометражных лентах. Его можно было увидеть в картинах «Триумф», «Кремлевские тайны XVI века», «Гроза над Русью» и «Полет аиста над капустным полем». Он также играл в театре на Таганке, театре Прибалтики и в Доронинском МХАТе.

Ранее мы писали:

Новоселова знала о своей смерти? В Сети появились разные версии трагедии.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Скончался Алексей Жарков. Известный артист ушел на 69-м году жизни.



0 Не нравится 0 Нравится 13.07.2017 Теги: Сергей Бездушный

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору