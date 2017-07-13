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Пугачева нервирует завистников


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Алла Пугачева уже несколько месяцев наслаждается отдыхом у моря. Примадонна радуется жизни с семьей в Юрмале, в компании подруги Лаймы Вайкуле. Время от времени артистки снимают забавные ролики и публикуют видео в соцсетях. А сегодня звезда обратилась к завистникам.

В своем Insta дива опубликовала снимок, на котором запечатлена в кокетливом платье и с широкой улыбкой. «Я ЖИЗНЬ пою. Мне СЧАСТЬЕ не прощают», - написала Алла Борисовна.

Как ни странно, но заявление артистки спровоцировало оживленную дискуссию среди подписчиков. Некоторым не нравились обнаженные плечи звезды на фото, другие посоветовали Алле Борисовне быть поскромнее и помнить о возрасте. «Нет никакого дела всем к "Нашему" счастью, Алла. Прощать нас может лишь Всевышний», «Алла Борисовна! А ведь Вас это никогда не волновало. Это Ваша жизнь! Вы ее и певец!», «Настоящая! Красивая женщина, потому что рядом правильный мужчина! Здоровья всем вам, любви и улыбок!», «Счастье не прощают никому. На фоне совершенного счастья народ начинает чувствовать, как он оказывается несчастен, зеленеть от зависти и чахнуть».



0 Не нравится 1 Нравится 13.07.2017 Теги: Алла Пугачева

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