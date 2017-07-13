Нюша высказалась об откровенных нарядах

Певица Нюша готовится начать новую главу в жизни. Уже совсем скоро девушка выйдет замуж, и не исключено, что это отразится на ее творчестве. Пока сложно предполагать, как именно повлияет замужество на артистку, но судя по фразам из нового интервью, чересчур откровенные образы теперь в прошлом.

В свое время Нюша не без оснований претендовала на титул секс-символа страны. Она запросто позировала в бикини и танцевала полуобнаженной на съемках своих клипов. Но теперь у девушки несколько иные интересы.

На вопрос Intermedia об откровенных образах артистка пояснила: «Не могу сказать, что выгляжу чересчур откровенно. Женщина в первую очередь хочет выглядеть привлекательно. Что касается обнажения в кино, такая сцена должна быть в первую очередь настоящим искусством. Если игра стоит свеч, то можно рассматривать эту возможность».

Сейчас певица работает над новым альбомом и рассуждает о модных трендах достаточно спокойно. «Всем исполнителям хочется писать хиты, которые в первую очередь будут приносить эмоции. А будут ли они попадать в современные тренды, для меня не так важно — главное, чтобы они были близки по духу моим слушателям».

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