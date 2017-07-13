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Максакову завербовали?


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В СМИ продолжается обсуждение дальнейшей судьбы Марии Максаковой. Что будет делать звезда? Вернется ли в конце концов в Россию? Не опасается ли артистка за свою жизнь? Андрей Малахов решил поднять эти вопросы в новом выпуске шоу «Пусть говорят».

Малахов пригласил в студию агентов спецслужб. И по мнению профи, весьма вероятен вариант вербовки Максаковой. По мнению бывшего сотрудника охранного агентства Березовского, сейчас певица работает над так называемой «легендой».  «Мы знаем, как это все создается, делается. Наше наблюдение - это созданный имидж, то, как она разговаривает, преподносит», - заявил специалист.

Однако Катя Гордон полагает, что Максакова - женщина искренняя и просто не подходит для вербовки из-за особенностей характера. «Она говорит, что думает. Маша известна своим характером, известна давно, как она выбирала мужа и вообще мужчин. Я просмотрела все интервью, она уверена, что мужа убили представители ФСБ».

Сама Максакова ранее заявила одному из украинских изданий, что устала от шумихи. «Раньше это шоу «Маша на костях» было на телеканале «Россия 1», а сейчас выходит уже четвертая передача у Андрея Малахова. Я с этим омерзительным реалити-шоу так популярна, что перешла на Первый, притом что вообще с ними не общаюсь. <...>. Сейчас вообще перешли к прямым угрозам. «Максакова под прицелом», «План "Ликвидация"» – такие передачи снимают. Сугубо спецназовская терминология в отношении меня. Но мне лично терпения сто процентов хватит».

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0 Не нравится 1 Нравится 13.07.2017 Теги: Мария Максакова

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