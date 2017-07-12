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Шепелева пытаются лишить родительских прав


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Дмитрий Шепелев наслаждается отдыхом у моря вместе с сыном Платоном. Но каникулы артиста могут быть испорчены. Владимир Фриске готов на все ради встреч с внуком. И по словам юристов, если Шепелев будет игнорировать интересы Фриске, шоумен рискует оказаться под арестом.

Недавно суд обязал Шепелева устраивать раз в месяц встречу 4-летнего Платона с дедушкой и бабушкой Фриске. Однако в связи с выездом за границу (по некоторым данным, шоумен с ребенком отправился в Грецию) очередная встреча сорвалась.

Владимир Фриске в ярости. По словам одного из юристов, мужчина собирается ехать на встречу с внуком в Грецию. «То, что ребенка нет в Москве, не является уважительной причиной для отказа от встречи. Будет решаться вопрос о поездке Владимира Фриске к Платону по месту его отдыха», - цитирует «Комсомольская правда» адвоката.

Тем временем другой юрист заметил, что Фриске могут обратиться в правоохранительные органы с требованием ареста Шепелева. Есть в Кодексе об административных правонарушениях статья «Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию». По ней «повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа или арест на срок до пяти суток». И если Шепелеву штрафы платить не внапряг, то через суд можно потребовать ареста — возможно, это изменит ситуацию».

По мнению специалиста, в создавшейся ситуации Фриске могут поставить вопрос об ограничении или лишении Шепелева родительских прав.

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием сына.

Дмитрий Шепелев возвращается к светской жизни. Шоумен замечен на одной из звездных пати.

Дмитрий Шепелев ответил на критику.  Шоумена обвинили в неискренности и фальши.



1 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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Обсуждение 6  

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  • hgn5j4l4exhki
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 13.07.17 07:18
         
    -1
         
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  • Мегера
    Ебанутая семейка
    		 12.07.17 22:59
         
    2
         
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  • Naiza
    Да понятно, что на внука и его психическое состояние им плевать. Они все делают, чтобы лишить Шепелева родительских прав и таким образом получить оставшуюся долю наследства, которая на Платона записана. Но я не представляю, чтобы адекватного заботливого отца лишили родительских прав только потому, что он не дал неадекватной родне увидеться с ребенком.
    		12.07.17 17:46
         
    10
         
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  • БИС 305
    Дедушка маньяк какой-то.Ему страшно отдавать ребенка.И не надо объяснять его поведение потерей дочери.Я потеряла единственного сына,от него осталась его доченька(внучка моя).Я не рву ребенка,подружилась с бывшей женой сына,ее родителями,помогаю чем могу.И они( спасибо им огромное) дают ребенка погостить у меня довольно часто. И внучка меня знает и любит. Силой любви не завоюешь.Дедуле с бабулей надо начинать с себя меняться и будет им счастье!
    		 12.07.17 16:19
         
    15
         
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  • Ellis_@
    Семейство Фриске уже столько раз демонстрировали свой неадекват, что не удивляюсь Шепелеву. Такие вещи не судом надо выбивать. Уважили бы живущего и воспитывающего их внука сына. Проявили бы мудрость и любовь. И было бы общение с внуком. Тем более, что папе-одиночке особенно нужа поддержка и окружить сына любящими его, близкими людьми. А тут - полный пипец. С кем тут общаться и кому ребёнка давать для встреч. Если Платон так дорог, к чему эти суды и борьба за миллионы.
    		 12.07.17 15:44
         
    9
         
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