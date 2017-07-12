Шепелева пытаются лишить родительских прав

Дмитрий Шепелев наслаждается отдыхом у моря вместе с сыном Платоном. Но каникулы артиста могут быть испорчены. Владимир Фриске готов на все ради встреч с внуком. И по словам юристов, если Шепелев будет игнорировать интересы Фриске, шоумен рискует оказаться под арестом.

Недавно суд обязал Шепелева устраивать раз в месяц встречу 4-летнего Платона с дедушкой и бабушкой Фриске. Однако в связи с выездом за границу (по некоторым данным, шоумен с ребенком отправился в Грецию) очередная встреча сорвалась.

Владимир Фриске в ярости. По словам одного из юристов, мужчина собирается ехать на встречу с внуком в Грецию. «То, что ребенка нет в Москве, не является уважительной причиной для отказа от встречи. Будет решаться вопрос о поездке Владимира Фриске к Платону по месту его отдыха», - цитирует «Комсомольская правда» адвоката.

Тем временем другой юрист заметил, что Фриске могут обратиться в правоохранительные органы с требованием ареста Шепелева. Есть в Кодексе об административных правонарушениях статья «Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию». По ней «повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа или арест на срок до пяти суток». И если Шепелеву штрафы платить не внапряг, то через суд можно потребовать ареста — возможно, это изменит ситуацию».

По мнению специалиста, в создавшейся ситуации Фриске могут поставить вопрос об ограничении или лишении Шепелева родительских прав.

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