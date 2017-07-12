Шепелева пытаются лишить родительских прав
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Дмитрий Шепелев наслаждается отдыхом у моря вместе с сыном Платоном. Но каникулы артиста могут быть испорчены. Владимир Фриске готов на все ради встреч с внуком. И по словам юристов, если Шепелев будет игнорировать интересы Фриске, шоумен рискует оказаться под арестом.
Недавно суд обязал Шепелева устраивать раз в месяц встречу 4-летнего Платона с дедушкой и бабушкой Фриске. Однако в связи с выездом за границу (по некоторым данным, шоумен с ребенком отправился в Грецию) очередная встреча сорвалась.
Владимир Фриске в ярости. По словам одного из юристов, мужчина собирается ехать на встречу с внуком в Грецию. «То, что ребенка нет в Москве, не является уважительной причиной для отказа от встречи. Будет решаться вопрос о поездке Владимира Фриске к Платону по месту его отдыха», - цитирует «Комсомольская правда» адвоката.
Тем временем другой юрист заметил, что Фриске могут обратиться в правоохранительные органы с требованием ареста Шепелева. Есть в Кодексе об административных правонарушениях статья «Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию». По ней «повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа или арест на срок до пяти суток». И если Шепелеву штрафы платить не внапряг, то через суд можно потребовать ареста — возможно, это изменит ситуацию».
По мнению специалиста, в создавшейся ситуации Фриске могут поставить вопрос об ограничении или лишении Шепелева родительских прав.
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Дмитрий Шепелев ответил на критику. Шоумена обвинили в неискренности и фальши.
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Обсуждение 6
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13.07.17 07:18
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Ебанутая семейка
12.07.17 22:59
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NaizaДа понятно, что на внука и его психическое состояние им плевать. Они все делают, чтобы лишить Шепелева родительских прав и таким образом получить оставшуюся долю наследства, которая на Платона записана. Но я не представляю, чтобы адекватного заботливого отца лишили родительских прав только потому, что он не дал неадекватной родне увидеться с ребенком.
12.07.17 17:46
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БИС 305Дедушка маньяк какой-то.Ему страшно отдавать ребенка.И не надо объяснять его поведение потерей дочери.Я потеряла единственного сына,от него осталась его доченька(внучка моя).Я не рву ребенка,подружилась с бывшей женой сына,ее родителями,помогаю чем могу.И они( спасибо им огромное) дают ребенка погостить у меня довольно часто. И внучка меня знает и любит. Силой любви не завоюешь.Дедуле с бабулей надо начинать с себя меняться и будет им счастье!
12.07.17 16:19
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Семейство Фриске уже столько раз демонстрировали свой неадекват, что не удивляюсь Шепелеву. Такие вещи не судом надо выбивать. Уважили бы живущего и воспитывающего их внука сына. Проявили бы мудрость и любовь. И было бы общение с внуком. Тем более, что папе-одиночке особенно нужа поддержка и окружить сына любящими его, близкими людьми. А тут - полный пипец. С кем тут общаться и кому ребёнка давать для встреч. Если Платон так дорог, к чему эти суды и борьба за миллионы.
12.07.17 15:44