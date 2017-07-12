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Панин поможет наркозависимым


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Плохие парни выходят из моды. Это почувствовал даже самый известный в России звездный скандалист Алексей Панин. И теперь актер постепенно меняет амплуа. Забудьте про женское белье и собак, Панин теперь постарается помочь тем, кто страдает от наркозависимости.

 

Первый выпуск проекта «Социапанин» был представлен накануне на Youtube. Как уточняется, видео создавалось под руководством специалистов центра реабилитации «Мой выбор». Цель проекта - экспресс-реабилитация наркозависимых под руководством Панина. «Таким Панина вы еще точно не видели! В этом проекте он НЕ будет носить женское белье или играть бандита. На этот раз Панин будет самим собой. Человеком с непростым и богатым жизненным опытом», - сообщается в анонсе.

Героиней первого выпуска стала девушка, недавно отказавшаяся от героина.

Реакция на новый проект у пользователей Сети неоднозначная: «Проект очень хороший и правильный!!!», «Как больной может помочь больному? Ему ж самому лечиться надо. Еще и косит под своего дружка Джигурду», «Вы молодцы, что позвали именно Алексея, это одновременно и эпатаж (игра с трендами), и социально значимый сегмент», «Лучше бы от своей зависимости избавился».

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери. 

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу. 


0 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Алексей Панин

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Обсуждение 2  

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  • яшка
    Ему уже ничего не поможет, старый, страшный, опойная рожа. Кому он интересен еще? На передачах бред несет вечно.
    		 13.07.17 08:12
         
    1
         
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  • hgn5j4l4exhki
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 13.07.17 07:19
         
    -1
         
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