Панин поможет наркозависимым

Плохие парни выходят из моды. Это почувствовал даже самый известный в России звездный скандалист Алексей Панин. И теперь актер постепенно меняет амплуа. Забудьте про женское белье и собак, Панин теперь постарается помочь тем, кто страдает от наркозависимости.

Первый выпуск проекта «Социапанин» был представлен накануне на Youtube. Как уточняется, видео создавалось под руководством специалистов центра реабилитации «Мой выбор». Цель проекта - экспресс-реабилитация наркозависимых под руководством Панина. «Таким Панина вы еще точно не видели! В этом проекте он НЕ будет носить женское белье или играть бандита. На этот раз Панин будет самим собой. Человеком с непростым и богатым жизненным опытом», - сообщается в анонсе.

Героиней первого выпуска стала девушка, недавно отказавшаяся от героина.

Реакция на новый проект у пользователей Сети неоднозначная: «Проект очень хороший и правильный!!!», «Как больной может помочь больному? Ему ж самому лечиться надо. Еще и косит под своего дружка Джигурду», «Вы молодцы, что позвали именно Алексея, это одновременно и эпатаж (игра с трендами), и социально значимый сегмент», «Лучше бы от своей зависимости избавился».

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