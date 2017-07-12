Матильда Шнурова не готова к материнству
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Сергей и Матильда Шнуровы сегодня считаются одной из самых эффектных пар российского шоу-биза. Они идеально подходят друг другу, и порой кажется - понимают друг друга с полуслова. Супруги в браке семь лет, и теперь светские обозреватели задались вопросом, а как насчет наследников?
У Шнурова уже растут сын и дочь (брак с Матильдой для музыканта третий), однако сейчас артист вовсе не торопится с пополнением. Более того, Матильда даже обмолвилась, что особо о детях не задумывается.
В интервью Ксении Собчак на провокационный вопрос: «почему вы десять лет вместе, а гаденыша не завели?» петербургская модница ответила без лишнего пафоса: «Мы оба не очень горим этим. Я не испытываю к этому отвращения, не могу сказать, что это (…) маленький гаденыш, но к этому нет стремления».
Шнуров на вопрос ответил с присущим ему юмором. По словам артиста, сейчас у него не самые подходящие жилищные условия. «Мы об этом особенно и не разговариваем, и не думаем. Я считаю, что о детях стоит задумываться, когда у тебя… Скажем, у нас сейчас двести пятьдесят квадратных метров, да? Вот если пятьсот, тогда (…) стоит. А сейчас мы просто с ними не разойдемся. Нам вдвоем-то здесь тяжеловато».
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Новости | 02.02.2017
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Обсуждение 6
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
13.07.17 07:18
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ЗачемРожать от старого алкаша?
13.07.17 00:42
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Шалава...
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