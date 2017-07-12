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Матильда Шнурова не готова к материнству


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Сергей и Матильда Шнуровы сегодня считаются одной из самых эффектных пар российского шоу-биза. Они идеально подходят друг другу, и порой кажется - понимают друг друга с полуслова. Супруги в браке семь лет, и теперь светские обозреватели задались вопросом, а как насчет наследников?

У Шнурова уже растут сын и дочь (брак с Матильдой для музыканта третий), однако сейчас артист вовсе не торопится с пополнением. Более того, Матильда даже обмолвилась, что особо о детях не задумывается.

В интервью Ксении Собчак на провокационный вопрос: «почему вы десять лет вместе, а гаденыша не завели?» петербургская модница ответила без лишнего пафоса: «Мы оба не очень горим этим. Я не испытываю к этому отвращения, не могу сказать, что это (…) маленький гаденыш, но к этому нет стремления».

Шнуров на вопрос ответил с присущим ему юмором. По словам артиста, сейчас у него не самые подходящие жилищные условия. «Мы об этом особенно и не разговариваем, и не думаем. Я считаю, что о детях стоит задумываться, когда у тебя… Скажем, у нас сейчас двести пятьдесят квадратных метров, да? Вот если пятьсот, тогда (…) стоит. А сейчас мы просто с ними не разойдемся. Нам вдвоем-то здесь тяжеловато».

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1 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Матильда Шнурова

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