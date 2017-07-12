Расскажи о своем похудении и получи уникальный приз от Belle Allure!

В этом году Институт красоты Belle Allure отмечает 10-летний юбилей. Чтобы оставить память об этом событии, компания проводит специальный творческий конкурс «Похудение без забот». К участию допускаются абсолютно все желающие, как мужчины, так и женщины, без возрастных ограничений.

Все что нужно – заполнить анкету и рассказать о своих успехах в борьбе с лишним весом. Объем истории, ее содержание значения не имеют, главное – поделиться своим опытом похудения, пусть даже неудачным.

Особенно нам интересно узнать, какими диетами вы пользуетесь, когда нужно быстро сбросить пару килограммов. Или у вас есть собственные принципы питания, которых вы придерживаетесь на протяжении всей жизни?

Ходите в спортзал и только в этом видите самый короткий путь к обретению идеальной формы? Тогда расскажите, каким нагрузкам отдаете предпочтение, как часто тренируетесь.

Раз за разом садитесь на диету и терпите неудачу? Нам и всем читателям будет полезно узнать, по каким причинам происходят срывы, от чего особенно сложно отказаться.

Возможно, вы придерживаетесь научного подхода в похудении и применяете определенные медикаменты, БАДы? Мы с удовольствием выслушаем, что из этого заслуживает внимания, а что, по вашему мнению, не стоит использовать.

Мы оставляем вам полный простор фантазии и обещаем, что рассмотрим каждую присланную историю!

Сроки проведения конкурса и призы

Заполнить анкету и прислать историю можно до 23 июля 2017 года. Победитель будет определен экспертным жюри. Главный приз – бесплатное тестирование для расшифровки кода ДНК и составление вашего индивидуального генетического паспорта. Наиболее активные участники также получат памятные призы и сувениры от Belle Allure.

Генетический паспорт – это многостраничный отчет, в котором описаны все особенности вашего организма. Получив его, вы сможете с максимальной эффективностью использовать ресурсы тела. Вы узнаете, в какие периоды ваш организм активно сжигает калории, в какие ему требуется отдых, а какое время лучше посвятить физическим упражнениям. Благодаря огромному массиву знаний вы научитесь понимать свое тело. Это прямой путь к достижению идеальной фигуры, поддержанию хорошего настроения, продлению молодости и повышению качества жизни в целом. Ваш успех – в ваших руках!

Подробнее о конкурсе, призах можно узнать у координаторов проекта по телефону 8-495-650-33-66.