Дженнифер Лопес шокировала телом

Поздравляем Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)! Накануне звезда представила новый клип, и менее чем за сутки ролик стал №1 в трендах Youtube. И надо сказать, действительно есть на что посмотреть!

Клип на песню Ni Tú Ni Yo снимался во Флориде в июне. Компанию Джен при записи композиции составил кубинский коллектив Gente de Zona. Как уточняется, Ni Tú Ni Yo - первая песня нового испаноязычного альбома Лопес.

В ролике показано нечто вроде истории любви, а точнее страсти, певицы и фотографа. Причем Джен вовсе не стесняется демонстрировать тело. Кстати, в клипе согласился сняться бывший муж поп-дивы Марк Энтони (Marc Anthony), и надо сказать, что Марк очень гармонично вписался в сюжет.

Менее чем за сутки ролик собрал более 1,7 миллионов просмотров на Youtube, мгновенно оказался в трендах, а публика не скупится на комплименты. Причем больше всего поклонники восхищаются красотой Джен. «Не могу поверить, что Джен 47 лет. Она выглядит феноменально!», «Ни одна женщина не выглядела лучше и привлекательнее, чем ты! Джен, поделись своим секретом красоты», «Она - суперсекси!»

Ранее мы писали:

Дженнифер Лопес: «С годами я стала лучше». Уверенность звезды выросла в разы.

Дженнифер Лопес провозглашена «Секси навечно». Лестный титул от Victoria’s Secret.