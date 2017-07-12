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Дженнифер Лопес шокировала телом


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Поздравляем Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)! Накануне звезда представила новый клип, и менее чем за сутки ролик стал №1 в трендах Youtube. И надо сказать, действительно есть на что посмотреть!

Клип на песню Ni Tú Ni Yo снимался во Флориде в июне. Компанию Джен при записи композиции составил кубинский коллектив Gente de Zona. Как уточняется, Ni Tú Ni Yo - первая песня нового испаноязычного альбома Лопес.

В ролике показано нечто вроде истории любви, а точнее страсти, певицы и фотографа. Причем Джен вовсе не стесняется демонстрировать тело. Кстати, в клипе согласился сняться бывший муж поп-дивы Марк Энтони (Marc Anthony), и надо сказать, что Марк очень гармонично вписался в сюжет.

Менее чем за сутки ролик собрал более 1,7 миллионов просмотров на Youtube, мгновенно оказался в трендах, а публика не скупится на комплименты. Причем больше всего поклонники восхищаются красотой Джен. «Не могу поверить, что Джен 47 лет. Она выглядит феноменально!», «Ни одна женщина не выглядела лучше и привлекательнее, чем ты! Джен, поделись своим секретом красоты», «Она - суперсекси!»

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    Рисунок
    Новый клип Лопес...

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0 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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