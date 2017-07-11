Рагозина и Жорин наслаждаются медовым месяцем

Сергей Жорин и Наталья Рагозина на прошлой неделе сочетались браком. И не стали откладывать медовый месяц. Супруги отправились в романтическое путешествие по Италии, и судя по постам в соцсетях, медовый месяц пары проходит прекрасно.

По словам Жорина, Наталья ни разу не была в Италии, зато сам Сергей прекрасно знаком со страной, поэтому он вызвался показать супруге все заслуживающие внимания достопримечательности. На днях, например, пара публиковала фото, сделанные в итальянской столице. «Кто ищет - тот всегда найдет. Теперь у нас много клевых фоток из Рима», — похвастался адвокат.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 7 2017 в 12:27 PDT

Напомним, для юриста брак стал пятым, а чемпионка по боксу вышла замуж во второй раз. Что любопытно, пару лет назад спортсменка уверяла, что вовсе не горит желанием снова становиться замужней. Ее первый брак закончился не очень удачно - экс-супруг поднял на Наталью руку. «Рукоприкладства я ему простить не смогла. Тут же собрала сумку, взяла годовалого Ванечку и уехала к маме. <...>. В тот период мне было очень тяжело — испытала сильнейший стресс, постоянно плакала. Целый год ничего не делала, приходила в себя. Считаю, что именно бокс мне очень помог в трудный момент. Я сумела собраться, сказала себе: "Я сильная и смогу начать жизнь заново"».

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