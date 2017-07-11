 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рагозина и Жорин наслаждаются медовым месяцем


0 0

Сергей Жорин и Наталья Рагозина на прошлой неделе сочетались браком. И не стали откладывать медовый месяц. Супруги отправились в романтическое путешествие по Италии, и судя по постам в соцсетях, медовый месяц пары проходит прекрасно.

По словам Жорина, Наталья ни разу не была в Италии, зато сам Сергей прекрасно знаком со страной, поэтому он вызвался показать супруге все заслуживающие внимания достопримечательности. На днях, например, пара публиковала фото, сделанные в итальянской столице. «Кто ищет - тот всегда найдет. Теперь у нас много клевых фоток из Рима», — похвастался адвокат.

 

Напомним, для юриста брак стал пятым, а чемпионка по боксу вышла замуж во второй раз. Что любопытно, пару лет назад спортсменка уверяла, что вовсе не горит желанием снова становиться замужней. Ее первый брак закончился не очень удачно - экс-супруг поднял на Наталью руку. «Рукоприкладства я ему простить не смогла. Тут же собрала сумку, взяла годовалого Ванечку и уехала к маме. <...>. В тот период мне было очень тяжело — испытала сильнейший стресс, постоянно плакала. Целый год ничего не делала, приходила в себя. Считаю, что именно бокс мне очень помог в трудный момент. Я сумела собраться, сказала себе: "Я сильная и смогу начать жизнь заново"».

Ранее мы писали:

Пиппа Миддлтон наслаждается медовым месяцем. Пиппа развлекается с супругом в Сиднее.

Бурак Озчивит женился. Боне не удалось расстроить свадьбу актера.

Летиция Каста вышла замуж за Луи Гарреля. Пара провела свадьбу на Корсике.


0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: Наталья Рагозина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору