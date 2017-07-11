Гагарина готовит впечатляющую драму

Полина Гагарина старательно совмещает работу с уходом за маленькой дочерью. И пока ей это прекрасно удается. Певица готовит громкую премьеру и сейчас не смогла удержаться от спойлера.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Июл 10 2017 в 6:28 PDT

Полина вместе с клипмейкером Леонидом Колосовским заканчивает работу над видео на песню «Драмы больше нет». И судя по тизеру, нас ждет захватывающее зрелище.

«Совсем скоро мы выпустим #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ, а пока небольшой, но прекрасный спойлер со съемок клипа!» — написала звезда в соцсетях. Подписчикам тизер понравился, и они с нетерпением ждут премьеру.

Напомним, в конце апреля Гагарина родила дочь Мию. Артистка не стала задерживаться в декрете и довольно быстро пришла в форму. Правда, чуда не случилось, и кое-какую борьбу за стройность некоторое время пришлось вести. Недавно Полина обмолвилась, что в течение определенного периода в ее рационе значились лишь куриное мясо, брокколи и вода. В конце концов, певица добилась своего - на съемках нового клипа исполнительница совершенно спокойно щеголяла в купальнике и выглядела замечательно.

Ранее мы писали:

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду».

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику.