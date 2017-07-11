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Гагарина готовит впечатляющую драму


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Полина Гагарина старательно совмещает работу с уходом за маленькой дочерью. И пока ей это прекрасно удается. Певица готовит громкую премьеру и сейчас не смогла удержаться от спойлера.

Полина вместе с клипмейкером Леонидом Колосовским заканчивает работу над видео на песню «Драмы больше нет». И судя по тизеру, нас ждет захватывающее зрелище.

«Совсем скоро мы выпустим #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ, а пока небольшой, но прекрасный спойлер со съемок клипа!» — написала звезда в соцсетях. Подписчикам тизер понравился, и они с нетерпением ждут премьеру.

Напомним, в конце апреля Гагарина родила дочь Мию. Артистка не стала задерживаться в декрете и довольно быстро пришла в форму. Правда, чуда не случилось, и кое-какую борьбу за стройность некоторое время пришлось вести. Недавно Полина обмолвилась, что в течение определенного периода в ее рационе значились лишь куриное мясо, брокколи и вода. В конце концов, певица добилась своего - на съемках нового клипа исполнительница совершенно спокойно щеголяла в купальнике и выглядела замечательно.

Ранее мы писали:

Гагарина представила теплый клип. Видео на песню «Стану солнцем».

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 



0 Не нравится 1 Нравится 11.07.2017 Теги: Полина Гагарина

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Обсуждение 1  

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  • Ксю
    Вот что они так убиваются по этим клипам? Я не знаю людей которые бы их смотрели,,,,,У меня тоже нет желания как то тратить время на просмотр! клипа...Иногда бывает в аэропорту , в" накопителе" . Когда сидишь и тупо ждешь посадку...И так у меня книга или телефон в основном...Кто это смотрит....?????Зачем надо это делать?????
    		11.07.17 15:07
         
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