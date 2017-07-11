Гагарина готовит впечатляющую драму
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Полина Гагарина старательно совмещает работу с уходом за маленькой дочерью. И пока ей это прекрасно удается. Певица готовит громкую премьеру и сейчас не смогла удержаться от спойлера.
Полина вместе с клипмейкером Леонидом Колосовским заканчивает работу над видео на песню «Драмы больше нет». И судя по тизеру, нас ждет захватывающее зрелище.
«Совсем скоро мы выпустим #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ, а пока небольшой, но прекрасный спойлер со съемок клипа!» — написала звезда в соцсетях. Подписчикам тизер понравился, и они с нетерпением ждут премьеру.
Напомним, в конце апреля Гагарина родила дочь Мию. Артистка не стала задерживаться в декрете и довольно быстро пришла в форму. Правда, чуда не случилось, и кое-какую борьбу за стройность некоторое время пришлось вести. Недавно Полина обмолвилась, что в течение определенного периода в ее рационе значились лишь куриное мясо, брокколи и вода. В конце концов, певица добилась своего - на съемках нового клипа исполнительница совершенно спокойно щеголяла в купальнике и выглядела замечательно.
Ранее мы писали:Гагарина представила теплый клип. Видео на песню «Стану солнцем».
Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду».
Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику.
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Обсуждение 1
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КсюВот что они так убиваются по этим клипам? Я не знаю людей которые бы их смотрели,,,,,У меня тоже нет желания как то тратить время на просмотр! клипа...Иногда бывает в аэропорту , в" накопителе" . Когда сидишь и тупо ждешь посадку...И так у меня книга или телефон в основном...Кто это смотрит....?????Зачем надо это делать?????
11.07.17 15:07