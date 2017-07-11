Бородина опубликовала откровенный снимок

Публикация фото себя без макияжа - смелый поступок практически для любой звездной девушки. Недавно Ксения Бородина на него решилась. И привела в восторг своих многочисленных поклонников.

На днях Бородина вернулась с отдыха в Турции. Но прежде чем вылететь домой, Ксения опубликовала снимок, на котором запечатлена на краю бассейна, и написала: «Не хочу в Москву. Оставьте меня тут».

Подписчиков фото приятно удивило: «Ксюша здесь как будто девочка маленькая», «Вы очень хорошо выглядите, большая молодец! Хорошо, когда есть такие женщины с мудростью и красотой», «Без косметики лет на 20-22 выглядишь! Очень классно», «Какая красивая, просто глаз не отвести», «Мне не очень нравится ее внешность, но здесь она нереально красива, молода».

Кстати, ранее появлялись слухи о ринопластике Бородиной. Поговаривали, ведущая недавно решила слегка скорректировать форму носа. Сама же звезда заявила, что она против повального увлечения пластикой, и, по ее мнению, стараться максимально соответствовать стандартам красоты - просто смешно. Ксения подчеркивает: «Каждому свое, как говорится, но я за индивидуальность».

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