Шейк и Купер счастливы на Таити
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Она в сжатые сроки восстановила форму после родов. И уже вернулась к работе. Но Ирина Шейк знает, что главное в жизни - грамотный баланс между работой и отдыхом. И сейчас на повестке дня последнее.
Ирина вместе со своим возлюбленным, актером Брэдли Купером (Bradley Cooper) наслаждается жизнью на Таити. Эффектный снимок в компании звездных друзей Эллисон Уильямс (Allison Williams), Рики Ван Вина (Ricky Van Veen), журналиста Андерсона Купера (Anderson Cooper) и ведущего Энди Коэна (Andy Cohen) опубликовала в Insta дизайнер Диана фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg).
Как уточняют светские обозреватели, после рождения дочки Ирина и Брэдли редко появляются на публике вместе. Но это вовсе не значит, что отношения стали менее нежными. Просто, как у многих молодых родителей, у знаменитостей банально не хватает времени.
Кстати, ранее ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе. Но пока признаков подготовки к свадьбе не замечено. Но в окружении пары уверяют, что у молодых родителей - полная гармония. «У Брэдли и Ирины все прекрасно, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывал недавно инсайдер.
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Обсуждение 3
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11.07.17 05:24
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10.07.17 20:31
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привет грамотеиОна сжатые сроки восстановила
10.07.17 10:20