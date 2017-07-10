Пугачева и Вайкуле зовут в Юрмалу

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле совмещают приятное с полезным. Звезды наслаждаются отдыхом в Юрмале и регулярно радуют поклонников забавными видеороликами. Вчера, например, дамы обнаружили много интересного на пляже после шторма.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 9 2017 в 10:37 PDT

Видео «Дамысдюн. Дарыморя» накануне опубликовал Максим Галкин в своем блоге. По сюжету ролика Алла Борисовна и Лайма Станиславовна, прогуливаясь по пляжу, находят украшения из янтаря, банки пива и закуску и недолго думая устраивают пикник. «Приезжайте к нам, ходите у моря, это полезно для здоровья», - говорит Вайкуле. «Я хочу пожелать народу, чтобы штормило в их жизни только море», - добавляет Примадонна.

Менее чем за сутки ролик собрал более 70 тысяч лайков. Поклонники не скупятся на похвалы: «ЗдОрово! Молодцы, девчонки!», «Прекрасно выглядят!», «Аааа... Клевые какие!», «Так здорово придумано! Талант, его никуда не денешь! Супер!», «Всегда восхищалась этими женщинами, только видела их с экрана на сцене... Как приятно смотреть на них в жизни...»

Напомним, в Юрмале Алла Борисовна второй месяц. По данным СМИ, Примадонна восстанавливается после сердечного приступа.

Кстати, по некоторым данным, летние каникулы Примадонна собирается провести в Юрмале и уже арендовала шикарные апартаменты. Не исключено, что она станет гостьей фестиваля Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous.

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