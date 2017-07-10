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Пугачева и Вайкуле зовут в Юрмалу


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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле совмещают приятное с полезным. Звезды наслаждаются отдыхом в Юрмале и регулярно радуют поклонников забавными видеороликами. Вчера, например, дамы обнаружили много интересного на пляже после шторма.

Видео «Дамысдюн. Дарыморя» накануне опубликовал Максим Галкин в своем блоге. По сюжету ролика Алла Борисовна и Лайма Станиславовна, прогуливаясь по пляжу, находят украшения из янтаря, банки пива и закуску и недолго думая устраивают пикник. «Приезжайте к нам, ходите у моря, это полезно для здоровья», - говорит Вайкуле. «Я хочу пожелать народу, чтобы штормило в их жизни только море», - добавляет Примадонна.

Менее чем за сутки ролик собрал более 70 тысяч лайков. Поклонники не скупятся на похвалы: «ЗдОрово! Молодцы, девчонки!», «Прекрасно выглядят!», «Аааа... Клевые какие!», «Так здорово придумано! Талант, его никуда не денешь! Супер!», «Всегда восхищалась этими женщинами, только видела их с экрана на сцене... Как приятно смотреть на них в жизни...»

Напомним, в Юрмале Алла Борисовна второй месяц. По данным СМИ, Примадонна восстанавливается после сердечного приступа.

Кстати, по некоторым данным, летние каникулы Примадонна собирается провести в Юрмале и уже арендовала шикарные апартаменты. Не исключено, что она станет гостьей фестиваля Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous.

Ранее мы писали:

Лайма Вайкуле: «Испытания помогают полюбить жизнь». Звезда полагает, что жизнь надо любить каждый день, вне зависимости от значимых дат и событий.

Садальский похвалил Примадонну. Актер в восторге от откровенного ролика с участием Аллы Борисовны.

Пугачева щеголяет в джинсах для подростков. Звезда в прекрасной форме



0 Не нравится 2 Нравится 10.07.2017 Теги: Алла Пугачева

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Обсуждение 3  

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    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:23
         
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    		 10.07.17 20:31
         
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  • Micha Piter
    Как они уже надоели!
    		 10.07.17 13:13
         
    3
         
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