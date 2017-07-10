Подруга Роналду не скрывает беременность
0 0
Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) может стать рекордсменом. И речь не о футболе. Слухи о беременности подруги спортсмена Джорджины Родригес (Georgina Rodriguez) подтвердились. А это значит, что у Криштиану скоро появится четвертый наследник.
Три ребенка за один год. Криштиану старался. Сегодня в Сети появились снимки Роналду и Джорджины, сделанные во время отдыха пары на Ибице. Родригес не скрывает фигуру и щеголяет на отдыхе в бикини. И глядя на фото, сомневаться в интересном положении девушки не приходится.
По данным The Sun, 23-летняя модель подарит Криштиану девочку. Малышка появится на свет в октябре. Напомним, с Джорджиной спортсмен встречается немногим более года.
Ранее журналисты Daily Mail выяснили, что первенец звезды Криштиану Роналду-младший и малыши Матео и Ева рождены в Калифорнии (законодательством Португалии суррогатное материнство не разрешается). И возможно, одной и той же женщиной. А светские обозреватели тем временем гадают, почему знаменитый футболист решил воспользоваться услугой суррогатного материнства? По одной из версий, спортсмен - чистой воды эгоцентрик.
Ранее мы писали:
Криштиану Роналду пренебрежительно отозвался о Шейк. Звезды расстались в прошлом году.
Криштиану Роналду: «Выбираю ту, единственную». Футболист рассказал о поисках девушки мечты.
Криштиану Роналду влюбился? По слухам, у футболиста роман с кикбоксером.
Читайте также
Обсуждение 3
-
хихифу-пятки на всю фотку, буээээ
11.07.17 07:52
-
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:22
-
RomanЗаработок от 10000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый метод, а не бесполезный курс! Внимательно смотрите этот сайт, и Вы получите свой заработок уже сегодня! Подробности на http://rabotavseti.rf.gd
10.07.17 20:31