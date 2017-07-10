 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Подруга Роналду не скрывает беременность


0 0

Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) может стать рекордсменом. И речь не о футболе. Слухи о беременности подруги спортсмена Джорджины Родригес (Georgina Rodriguez) подтвердились. А это значит, что у Криштиану скоро появится четвертый наследник.

 

Три ребенка за один год. Криштиану старался. Сегодня в Сети появились снимки Роналду и Джорджины, сделанные во время отдыха пары на Ибице. Родригес не скрывает фигуру и щеголяет на отдыхе в бикини. И глядя на фото, сомневаться в интересном положении девушки не приходится.

 

По данным The Sun, 23-летняя модель подарит Криштиану девочку. Малышка появится на свет в октябре. Напомним, с Джорджиной спортсмен встречается немногим более года.

Ранее журналисты Daily Mail выяснили, что первенец звезды Криштиану Роналду-младший и малыши Матео и Ева рождены в Калифорнии (законодательством Португалии суррогатное материнство не разрешается). И возможно, одной и той же женщиной. А светские обозреватели тем временем гадают, почему знаменитый футболист решил воспользоваться услугой суррогатного материнства? По одной из версий, спортсмен - чистой воды эгоцентрик.

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду пренебрежительно отозвался о Шейк. Звезды расстались в прошлом году. 

Криштиану Роналду: «Выбираю ту, единственную». Футболист рассказал о поисках девушки мечты.

Криштиану Роналду влюбился? По слухам, у футболиста роман с кикбоксером. 



0 Не нравится 0 Нравится 10.07.2017 Теги: Криштиану Роналду

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
  • хихи
    фу-пятки на всю фотку, буээээ
    		 11.07.17 07:52
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • nwbphnuv7
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:22
         
    -2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Roman
    Заработок от 10000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый метод, а не бесполезный курс! Внимательно смотрите этот сайт, и Вы получите свой заработок уже сегодня! Подробности на http://rabotavseti.rf.gd
    		 10.07.17 20:31
         
    -2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору