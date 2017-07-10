Подруга Роналду не скрывает беременность

Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) может стать рекордсменом. И речь не о футболе. Слухи о беременности подруги спортсмена Джорджины Родригес (Georgina Rodriguez) подтвердились. А это значит, что у Криштиану скоро появится четвертый наследник.

Публикация от it's a wags world 🦋 (@leagueofwags) Июл 10 2017 в 3:48 PDT

Три ребенка за один год. Криштиану старался. Сегодня в Сети появились снимки Роналду и Джорджины, сделанные во время отдыха пары на Ибице. Родригес не скрывает фигуру и щеголяет на отдыхе в бикини. И глядя на фото, сомневаться в интересном положении девушки не приходится.

Публикация от Revista ¡HOLA! (@holacom) Июл 10 2017 в 1:03 PDT

По данным The Sun, 23-летняя модель подарит Криштиану девочку. Малышка появится на свет в октябре. Напомним, с Джорджиной спортсмен встречается немногим более года.

Ранее журналисты Daily Mail выяснили, что первенец звезды Криштиану Роналду-младший и малыши Матео и Ева рождены в Калифорнии (законодательством Португалии суррогатное материнство не разрешается). И возможно, одной и той же женщиной. А светские обозреватели тем временем гадают, почему знаменитый футболист решил воспользоваться услугой суррогатного материнства? По одной из версий, спортсмен - чистой воды эгоцентрик.

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