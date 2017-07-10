Дженнифер Лопес интригует провокационным нарядом

Через пару недель она отметит 48-летие. А пока Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) готовится к пышной премьере. В своем Insta звезда опубликовала провокационный снимок и сообщила дату презентации нового клипа.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 9 2017 в 1:20 PDT

На фото Джен запечатлена в эффектном платье с умопомрачительными разрезами. «#NiTuNiYo видео во вторник на Telemundo!» - написала артистка.

Ni Tu Ni Yo - новая композиция Джен, записанная совместно с кубинской группой Gente De Zona. Артисты уже исполняли песню на нескольких шоу, в том числе 4 июля на шоу NBC. Причем на сцену Лопес выходила в том самом платье с безумными разрезами.

Тем временем новый возлюбленный дивы бейсболист Алекс Родригес (Alex Rodriguez) начинает нервничать и жаловаться. На днях спортсмен рассказал, что внезапно оказался в тени подруги. «Знаете, когда ты много лет играешь в составе "Янкиз", твоя команда выиграла чемпионат мира, ты носишь эту полосатую форму и думаешь, что, вообще-то, ты очень крут... А потом ты выходишь в свет с Дженнифер Лопес и... тебя принимают за телохранителя! На Met Ball папарацци кричали мне: "Свали, черт возьми, с дорожки! Мы пытаемся сделать фото Дженнифер!" Представляете?»

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