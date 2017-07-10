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Дженнифер Лопес интригует провокационным нарядом


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Через пару недель она отметит 48-летие. А пока Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) готовится к пышной премьере. В своем Insta звезда опубликовала провокационный снимок и сообщила дату презентации нового клипа.

На фото Джен запечатлена в эффектном платье с умопомрачительными разрезами. «#NiTuNiYo видео во вторник на Telemundo!» - написала артистка.

Ni Tu Ni Yo - новая композиция Джен, записанная совместно с кубинской группой Gente De Zona. Артисты уже исполняли песню на нескольких шоу, в том числе 4 июля на шоу NBC. Причем на сцену Лопес выходила в том самом платье с безумными разрезами.

Тем временем новый возлюбленный дивы бейсболист Алекс Родригес (Alex Rodriguez) начинает нервничать и жаловаться. На днях спортсмен рассказал, что внезапно оказался в тени подруги. «Знаете, когда ты много лет играешь в составе "Янкиз", твоя команда выиграла чемпионат мира, ты носишь эту полосатую форму и думаешь, что, вообще-то, ты очень крут... А потом ты выходишь в свет с Дженнифер Лопес и... тебя принимают за телохранителя! На Met Ball папарацци кричали мне: "Свали, черт возьми, с дорожки! Мы пытаемся сделать фото Дженнифер!" Представляете?»

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0 Не нравится 0 Нравится 10.07.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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Обсуждение 14  

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  • nwbphnuv7
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:24
         
    -1
         
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  • Гуга Алматы
    Чё там без трусов штоли???
    		 10.07.17 17:00
         
    0
         
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  • корЗинка
    Она одна из самых богатых и персон мирового шоу-бизнеса)) и платье, и женихи, и образ жизни тот, который хочет и может себе позволить. И внешность в 48 отпаданая.
    		 10.07.17 13:24
         
    4
         
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  • Micha Piter
    Она обязана такое носить и устраивать провокации и шоу - это ей по статусу положено, как бы она при этом ни выглядела... Но, к сожалению, она и в простой жизни не видит в себе никакой ценности, кроме тела. Поэтому мужчины не задерживаются в её жизни - помимо сисек-попы для отношений нужно кое-что ещё - ум, мудрость, характер.
    		 10.07.17 10:58
         
    12
         
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    • Ellis_@
      Она сама падкая на не то, что надо. Череда любовников, в которых сложно узреть качества, так важные в надёжном спутнике в жизни. Сексом же не наешься, этого недостаточно. Тем более, в ее среде обитания, где секс доступен всем и в любое время суток. Так как голос у нее не уникум, а внешность не безупречна, она дорабатывает трудом, делая яркие шоу. Мирей Матье могла петь в маленьком чёрном плаье сама, и на нее шли толпы по всему миру. А тут нужны каблуки, парики, платья с камнями, подтанцовка, фейерверки.
      		10.07.17 11:58
           
      5
           
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      • Ellis_@
        В общем, что судя по ее выбору, она не очень притязательна. Ооочень требовательна к персоналу, к гардеробу, к еде, к качеству быта. Но совершенно не притязательна к мужчинам. Имея ее статус, она могла бы позволить себе мужчин более высокого полёта. Таких ого-го-го. Дающих не только секс однозначно. Но по какой-то причине ей нравится мелюзга с внешностью обезьянок. Иначе Марка Антонио и Каспера Смарта ( зачем я помню его имя, на кой оно мне) не назовёшь. Последнему даже машину купила за кучу денег.
        		10.07.17 12:57
             
        0
             
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  • Прелесть
    Коротенькие ножки вынуждают изощраться в позах. Остаётся удивлять похотливых фанатов какой нибудь эксклюзивной вагиной. :-D Ну глупо же для 48 летней мамы так раздвигать ноги. Ни то ни сё. Уж лучше сразу - все. ;-)
    		 10.07.17 10:07
         
    4
         
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  • Бу
    Платье - мечта! Особенно если с ногами повезло
    		 10.07.17 09:51
         
    -1
         
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