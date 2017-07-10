Жена Аршавина разоблачила Барановскую
0 0
Андрей Аршавин заслужил репутацию не самого хорошего отца. Бывшая подруга футболиста Юлия Барановская не раз говорила о том, что спортсмен забыл о детях после разрыва, тянет с выплатой алиментов. В конце концов, супруга Аршавина не выдержала.
В прошлом году Андрей сочетался браком с журналисткой Алисой Казьминой. В феврале у пары родилась дочь. И по словам Алисы, Аршавин - довольно заботливый папа. А то, что Юлия жалуется на невнимание спортсмена к детям - наговор. «Кто вам сказал, что их игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Он переписывается с детьми. А то, что не видится, так в этом только мама виновата!» — цитирует даму издание «7 Дней».
Напомним, с Барановской Аршавин расстался в 2013 году. Пара прожила 10 лет вместе, у них два сына и дочь. Причем младший сын Арсений появился на свет незадолго до разрыва родителей.
Кстати, в последнее время Юлия не жалуется. Девушка настроена оптимистично, недавно обмолвилась о предстоящих серьезных переменах в личной жизни. «Это абсолютно точно. Скажу больше, перемены могли бы случиться еще полгода назад, но тогда я еще не была готова. А сейчас у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье и я рожу четвертого ребенка».
Ранее мы писали:
Андрей Аршавин обожает Ксению Собчак. Звезды опубликовали забавный совместный снимок.
Аршавин не помогает бывшей супруге. Барановская рассказала о финансовых проблемах.
Юлия Барановская: «Это неправильно – жить без брака». Девушка жалеет о том, что вовремя не оформила отношения.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 4
-
хихиПереписывается))))))))))))) да это многое значит в воспитании и помощи.
11.07.17 07:53
-
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:22
-
RomanЗаработок от 10000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый метод, а не бесполезный курс! Внимательно смотрите этот сайт, и Вы получите свой заработок уже сегодня! Подробности на http://rabotavseti.rf.gd
10.07.17 20:30
-
KoshkaКакой-то неприятный душой от этой Алисы.
10.07.17 15:10