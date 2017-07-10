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Жена Аршавина разоблачила Барановскую


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Андрей Аршавин заслужил репутацию не самого хорошего отца. Бывшая подруга футболиста Юлия Барановская не раз говорила о том, что спортсмен забыл о детях после разрыва, тянет с выплатой алиментов. В конце концов, супруга Аршавина не выдержала.

В прошлом году Андрей сочетался браком с журналисткой Алисой Казьминой. В феврале у пары родилась дочь. И по словам Алисы, Аршавин - довольно заботливый папа. А то, что Юлия жалуется на невнимание спортсмена к детям - наговор. «Кто вам сказал, что их игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Он переписывается с детьми. А то, что не видится, так в этом только мама виновата!» — цитирует даму издание «7 Дней».

Напомним, с Барановской Аршавин расстался в 2013 году. Пара прожила 10 лет вместе, у них два сына и дочь. Причем младший сын Арсений появился на свет незадолго до разрыва родителей.

Кстати, в последнее время Юлия не жалуется. Девушка настроена оптимистично, недавно обмолвилась о предстоящих серьезных переменах в личной жизни. «Это абсолютно точно. Скажу больше, перемены могли бы случиться еще полгода назад, но тогда я еще не была готова. А сейчас у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье и я рожу четвертого ребенка».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.07.2017 Теги: Андрей Аршавин

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Обсуждение 4  

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  • хихи
    Переписывается))))))))))))) да это многое значит в воспитании и помощи.
    		 11.07.17 07:53
         
    0
         
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  • nwbphnuv7
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:22
         
    -2
         
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    -3
         
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  • Koshka
    Какой-то неприятный душой от этой Алисы.
    		 10.07.17 15:10
         
    2
         
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