Жена Аршавина разоблачила Барановскую

Андрей Аршавин заслужил репутацию не самого хорошего отца. Бывшая подруга футболиста Юлия Барановская не раз говорила о том, что спортсмен забыл о детях после разрыва, тянет с выплатой алиментов. В конце концов, супруга Аршавина не выдержала.

В прошлом году Андрей сочетался браком с журналисткой Алисой Казьминой. В феврале у пары родилась дочь. И по словам Алисы, Аршавин - довольно заботливый папа. А то, что Юлия жалуется на невнимание спортсмена к детям - наговор. «Кто вам сказал, что их игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Он переписывается с детьми. А то, что не видится, так в этом только мама виновата!» — цитирует даму издание «7 Дней».

Напомним, с Барановской Аршавин расстался в 2013 году. Пара прожила 10 лет вместе, у них два сына и дочь. Причем младший сын Арсений появился на свет незадолго до разрыва родителей.

Кстати, в последнее время Юлия не жалуется. Девушка настроена оптимистично, недавно обмолвилась о предстоящих серьезных переменах в личной жизни. «Это абсолютно точно. Скажу больше, перемены могли бы случиться еще полгода назад, но тогда я еще не была готова. А сейчас у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье и я рожу четвертого ребенка».

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Источник фото: Globallookpress.com