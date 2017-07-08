Почему Роналду предпочитает суррогатных матерей?

Недавно знаменитый футболист Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) пополнил семью. Теперь у спортсмена трое детей. И, по слухам, подруга звезды Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) скоро подарит ему четвертого наследника. Но почему Криштиану, считающийся завидным женихом, предпочитает суррогатное материнство?

По данным Daily Mail, первенец звезды Криштиану Роналду-младший и малыши Матео и Ева рождены в Калифорнии (законодательством Португалии суррогатное материнство не разрешается). И возможно, одной и той же женщиной.

Обозреватель издания задался вопросом, почему суррогатная мать?

«Некоторые из старых приятелей Роналду полагают, что он прекрасно помнит о трудном детстве (семья жила на грани нищеты, и мать футболиста до сих пор винит себя за то, что отправила 12-летнего Криштиану для участия в соревнованиях одного в Лиссабон). И поэтому он хочет лично заниматься воспитанием ребят, притом что единственная женщина, которой он действительно доверяет - это его мать. По другой версии, футболист опасается "охотниц за деньгами". Есть и предположение о том, что Криштиану слишком эгоцентричен, чтобы делить любовь детей. И, наконец, все еще ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации».

А как вы думаете?

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