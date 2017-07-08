 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Почему Роналду предпочитает суррогатных матерей?


0 3

Недавно знаменитый футболист Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) пополнил семью. Теперь у спортсмена трое детей. И, по слухам, подруга звезды Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) скоро подарит ему четвертого наследника. Но почему Криштиану, считающийся завидным женихом, предпочитает суррогатное материнство?

По данным Daily Mail, первенец звезды Криштиану Роналду-младший и малыши Матео и Ева рождены в Калифорнии (законодательством Португалии суррогатное материнство не разрешается). И возможно, одной и той же женщиной.

Обозреватель издания задался вопросом, почему суррогатная мать?

«Некоторые из старых приятелей Роналду полагают, что он прекрасно помнит о трудном детстве (семья жила на грани нищеты, и мать футболиста до сих пор винит себя за то, что отправила 12-летнего Криштиану для участия в соревнованиях одного в Лиссабон). И поэтому он хочет лично заниматься воспитанием ребят, притом что единственная женщина, которой он действительно доверяет - это его мать. По другой версии, футболист опасается "охотниц за деньгами". Есть и предположение о том, что Криштиану слишком эгоцентричен, чтобы делить любовь детей. И, наконец, все еще ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации».

А как вы думаете?

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду пренебрежительно отозвался о Шейк. Звезды расстались в прошлом году. 

Криштиану Роналду: «Выбираю ту, единственную». Футболист рассказал о поисках девушки мечты.

Криштиану Роналду влюбился? По слухам, у футболиста роман с кикбоксером. 



3 Не нравится 0 Нравится 08.07.2017 Теги: Криштиану Роналду

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору