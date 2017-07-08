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Бузова попыталась унизить Тарасова


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Развод определенно пошел на пользу карьере Ольги Бузовой. Но судя по постам в соцсетях, звезда до сих пор не может успокоиться после разрыва. Накануне Ольга сделала язвительный выпад в адрес экс-супруга.

На прошлой неделе Дмитрий Тарасов сделал своеобразное признание в любви Анастасии Костенко. Футболист опубликовал совместное фото с девушкой и написал: «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные шесть месяцев».

Вчера Бузова не выдержала. Ольга опубликовала снимок, на котором позирует в вечернем платье на фоне вертолета и шикарного авто. «Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти, проще пользоваться теми, до которых можно опуститься…» - написала девушка.

Подписчики пост оценили неоднозначно: «Ты самая клевая. Только нужно меньше пафоса», «Правильно сказано! Только еще бывает, что "мужчины" пытаются женщину опустить до своего уровня...», «Анджелина Джоли, которая зарабатывает миллионы и известна не только у себя на родине, вместо пафосных фраз и вздернутого носа помогает сиротам и усыновила чужих детей. И это действительно достойно уважения», «Правильно, Буз, верно говоришь, Тарасов когда жену бросал, решил, что с тобой проще...», «Оля, тебя и жалко и нет... Уже поезд проехал, и поздно его вернуть».

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3 Не нравится 3 Нравится 08.07.2017 Теги: Ольга Бузова

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