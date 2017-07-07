Дизайнер Екатерина Малышева вышла замуж за принца

Кто говорил, что «принцев на всех не хватает»? Дизайнер Екатерина Малышева эту теорию опровергнет собственным примером. Накануне девушка сочеталась браком с наследным принцем Ганноверским Эрнстом Августом.

Россиянка встречалась с родственником князя Монако на протяжении 6 лет. В августе прошлого года во время отдыха на острове Спецес в Греции принц сделал предложение, и Екатерина ни минуты не раздумывала.

Вчера в мэрии Ганновера состоялась церемония регистрации брака. А на завтра в Мариенбургском замке запланирован пышный банкет на 400 гостей. Как уточняется, теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург. Настроение молодоженам портит лишь одно обстоятельство - отец принца Эрнст Август V Ганноверский на свадьбе присутствовать отказался.

Как уточняет Tatler, Екатерина Малышева родилась в России, выросла в Праге. В возрасте 19 лет переехала в Великобританию, поступила в Лондонский колледж моды. Девушка прославилась коллекциями ярких облегающих комбинезонов EKATsuits. Наряды EKAT пользуется определенной популярностью у лондонских модниц.

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Источник фото: Globallookpress.com