Гордон язвительно поздравила Жорина

Звездный адвокат Сергей Жорин и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина теперь супружеская пара. На днях в Barvikha Luxury Village прошло бракосочетание. Судя по фотографиям молодоженов в соцсетях, они счастливы. Жорин и Рагозина принимают поздравления, и от соблазна язвительно поздравить пару не удержалась экс-супруга юриста Катя Гордон.

В свое время у Гордон и Жорина была весьма бурная семейная жизнь. Скандалы, рукоприкладство, травмы... Пара разводилась и снова воссоединялась. Но в конце концов оба не выдержали.

Теперь Катя припомнила Сергею прошлое и поблагодарила бога за своеобразное «возмездие». Гордон опубликовала в соцсетях забавный стих:

Бил меня когда-то муж,

Адвокат был средненький.

Жили трудно, но не скучно и совсем не бедненько,

Но ушла, хотелось жить, и просила: «Боженька,

Справедливость учудить помоги немноженько».

И свершилось, господа, вырвана занозина.

На боксерке он женат и зовут Рагозина!

Жорин тем временем благодарит за поздравления. «Друзья, спасибо Вам за теплые слова. Спасибо, что умеете искренне радоваться за других. И помните: счастье не поддается логике, здравому смыслу и найдет Вас там, где Вы его совсем не ждете. Я знаю, о чем говорю».

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 6 2017 в 3:15 PDT

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