Гордон язвительно поздравила Жорина
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Звездный адвокат Сергей Жорин и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина теперь супружеская пара. На днях в Barvikha Luxury Village прошло бракосочетание. Судя по фотографиям молодоженов в соцсетях, они счастливы. Жорин и Рагозина принимают поздравления, и от соблазна язвительно поздравить пару не удержалась экс-супруга юриста Катя Гордон.
В свое время у Гордон и Жорина была весьма бурная семейная жизнь. Скандалы, рукоприкладство, травмы... Пара разводилась и снова воссоединялась. Но в конце концов оба не выдержали.
Теперь Катя припомнила Сергею прошлое и поблагодарила бога за своеобразное «возмездие». Гордон опубликовала в соцсетях забавный стих:
Бил меня когда-то муж,
Адвокат был средненький.
Жили трудно, но не скучно и совсем не бедненько,
Но ушла, хотелось жить, и просила: «Боженька,
Справедливость учудить помоги немноженько».
И свершилось, господа, вырвана занозина.
На боксерке он женат и зовут Рагозина!
Жорин тем временем благодарит за поздравления. «Друзья, спасибо Вам за теплые слова. Спасибо, что умеете искренне радоваться за других. И помните: счастье не поддается логике, здравому смыслу и найдет Вас там, где Вы его совсем не ждете. Я знаю, о чем говорю».
Ранее мы писали:
Наталья Рагозина вышла замуж за звездного адвоката. Спортсменка сочеталась браком с Сергеем Жориным.
Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.
Катя Гордон: «Наш с Сергеем ребенок родится в любви и радости!» Откровенное интервью "Клео".
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Обсуждение 5
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МегераКто все эти люди?
08.07.17 10:12
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08.07.17 04:14
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ПрелестьДа. Возмездие свершилось! Драться он передумает. Отличный выбор! Разумный.
07.07.17 10:12
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Micha PiterНу с одной стороны забавно - теперь уже не так просто будет ему на жену руку то поднять :))) А с другой - женская зависть смешна со стороны, лучше молча завидовать и не вызывать жалость :)))
07.07.17 09:57