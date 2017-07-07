Джанлука Вакки расстался с женой?

Красавец-мужчина Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) в прекрасной форме. Танцующий миллионер сейчас отдыхает в Майами и увлеченно постит свои эффектные снимки. Но поклонники заметили одну деталь - вот уже более месяца Джанлука не публикует совместные снимки с женой.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 3 2017 в 8:45 PDT

Последняя совместная фотография Вакки с супругой Джорджией Габриэле появилась в Insta в конце мая. А сейчас 49-летний мужчина публикует снимки с красавицами, с которыми он знакомится в Майами.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 6 2017 в 9:07 PDT

Когда в соцсетях появился снимок Джанлуки с королевой красоты Ариадной Гутьеррес (два года назад девушка получила титул вице-мисс Вселенная), публика забеспокоилась. Некоторые напрямую интересуются у танцующего миллионера, где его жена? Вакки пока предпочитает на подобные вопросы не отвечать.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 6 2017 в 9:13 PDT

Танцующий миллионер, ранее рассказывая о своей философии жизни, подчеркивал, что старается получать удовольствие от всего, что можно. «В Америке вам приносят блюдо и говорят Enjoy – «наслаждайтесь», то есть получайте удовольствие здесь, сейчас, в этот момент. Я всегда стараюсь брать от жизни все, что она мне преподносит: никогда не отказываю себе в радости и не позволяю погружаться в уныние. Стараюсь осознать и понять происходящее, чтобы стать еще сильнее».

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