Эмин Агаларов оказался шпионом

Певца Эмина Агаларова потянуло на опасные приключения. Артист снял видеоклип «Испания. Лето», в котором предстал в роли эдакого кавказского Мачете. Герой Эмина невероятно крут и брутален, но однажды сталкивается с очень серьезным противником.

Герой клипа шпион Хосе Мамедов «пули отбивает голыми руками, так как сделан из стали, а о его бесстрашии ходят настоящие легенды».

Как говорится в описании видео: «Однажды в солнечной Испании ему поручают очередное задание: убить зловещего гангстера Мурада Дадашова и спасти роковую красотку - актрису Марусю Фомину. Казалось бы, очередное простое задание он должен выполнить всего за один день, но с самого начала все начинает выходить из-под его контроля…»

Поклонники Агаларова видео оценили неоднозначно. Многие заметили, что «клип - огонь», «шедевр, супер, класс, просто нет слов», но были и критические замечания. «По-моему, вы куда-то совсем не туда. Понимаю, что это все в шутку, чтобы народ развеселить... Но вы же не клоун. В последнее время складывается впечатление, что лучшие свои песни вы уже спели. Раньше вы стояли особняком, а сейчас сливаетесь с серой массой современного шоу-бизнеса», - написал в соцсетях один из фанатов.

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