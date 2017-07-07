Егор Кончаловский рассказал о состоянии сестры

Несколько лет назад в семье Андрея Кончаловского произошла трагедия. Дочь кинематографиста Мария получила серьезные травмы в ДТП и впала в кому. До сих пор Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая предпочитали не вдаваться в детали. Но теперь выясняется, что состояние девушки улучшается.

О здоровье Марии в ходе одного из телешоу рассказал Егор Кончаловский. По словам режиссера, Юлии Высоцкой было очень тяжело, но она держалась. Супруги не сдавались, и сейчас остается надежда. «Сейчас Маша жива, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. Ни при каких обстоятельствах отключение "лайф-машины" не рассматривалось», - сказал Егор.

Ранее сама Высоцкая говорила о том, что старается изо всех сил не впадать в уныние. «Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она (Мария) со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа – и Маши, и наша…»

Ранее мы писали:

Юлия Высоцкая: «Все меньше верю в диеты». Одно только слово «диета» вызывает у актрисы ассоциации с вкусностями и будит аппетит.

Юлия Высоцкая: «Никуда и никогда нельзя транслировать уныние». Таков сегодня слоган знаменитости.

Источник фото: Globallookpress.com