Борисова оказалась в диких джунглях

Несколько месяцев назад ведущая Дана Борисова оказалась на грани пропасти. Но ей повезло. Сейчас звезда продолжает курс лечения от наркозависимости и делает серьезные успехи. Как сообщила ведущая, теперь она лидер группы реабилитантов.

Дана проходит реабилитацию на Самуи и накануне сообщила о том, что сменила местонахождение. «Меня с тремя другими реабилитантами перевели в другой дом. Он расположен в диких джунглях, многих ребят я знала раньше, с другим только познакомилась. Здесь немного другой распорядок дня, другой психолог».

В своей группе Борисова - самая успешная. «Я с гордостью поддерживаю мое новое назначение впереди идущей. Теперь мне нельзя лениться и не работать на группах», - отчитывается ведущая.

Единственное, что тревожит Дану - отсутствие возможности нормально общаться с дочерью. По словам девушки, с Полиной она разговаривала почти месяц назад. Ранее Борисова жаловалась, что бывший гражданский супруг жестко ограничил возможность разговоров с девочкой. «Мне очень нелегко дается реабилитация, но несмотря на мучительное желание быть рядом с Полиной, я понимаю, что своему ребенку я нужна только здоровой, и все испытания я пройду до конца. И я верю, что Полина еще будет гордиться мной».

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.