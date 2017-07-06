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Собчак: «Баба Ксюша работает как гастарбайтер»


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Ксения Собчак старается быть супермамой. Звезда растит сына и при этом довольно много работает в качестве редактора, ведущей и журналистки. И без казусов не обходится. В прошлом одна из трендсеттеров столицы, теперь Ксения сетует, что совершенно не ориентируется в модных заведениях, и даже попросила совета у поклонников.

Собчак накануне удивила публику. «Друзья просят завтра выгулять их в "модном" месте Москвы. А Баба Ксюша работает как гастарбайтер и модных мест давно не знает. Куда идти? Только чтобы не шумно было и без (слово на букву "Б"). Есть идеи?» - поинтересовалась звезда в Insta. Вопрос был воспринят неоднозначно.

Подписчики принялись оживленно рассуждать и спорить: «Вы правда верите, что "у Бабы Ксюши", у которой вся светская Москва в телефоне, даже гипотетически может возникнуть вопрос: "а где сейчас модно?"», «Там будет Ксения Анатольевна, как же без?», «У вас в Москве если без (слово на букву "Б"), то пойти некуда», «Почему бы бабе Ксюше не вспомнить о ребенке и не выгулять его в парке?», «Похожа стала на Шнура!!! И лицом, и телом, и манерами, и лексиконом. Дурной пример заразителен».

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0 Не нравится 0 Нравится 06.07.2017 Теги: Ксения Собчак

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