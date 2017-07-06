Шэрон Стоун наслаждается летом
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В свое время она считалась одной из самых сексуальных актрис Голливуда. Да и сейчас назвать Шэрон Стоун (Sharon Stone) «бывшим» секс-символом язык не поворачивается. У звезды прекрасная фигура, и время от времени Шэрон не прочь ее продемонстрировать.
Звезда в отличной форме и замечательном настроении. Сегодня Стоун опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини у бассейна. «Летнее настроение», - пишет актриса. И сложно не отметить, что фигура у 59-летней знаменитости практически идеальная.
Между прочим, Шэрон до сих пор принимает участие в достаточно откровенных фотоcессиях для модных изданий. При этом актриса подшучивает над своим «дряблым задом» и уверяет, что вовсе не стремится быть королевой красоты.
«В определенный момент ты спрашиваешь себя: "А что такое сексуальность?" Думаю, она заключается не в размере груди, - рассуждала звезда. - Она в том, чтобы получать удовольствие от жизни и любить себя настолько, чтобы суметь полюбить кого-то еще. Если бы я верила, что сексуальность - это пытаться быть такой, какой я была в «Основном инстинкте», у нас всех сегодня был бы трудный день».
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Обсуждение 3
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Первая мысля: почему бы не лечь на эту лежанку с модным принтом. Удобнее и чище. Вторая мысля - неужели фигура на этом фото получилась настолько хорошо, что эта фотка была удостоена публикации в соцсетях.
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