Шэрон Стоун наслаждается летом

В свое время она считалась одной из самых сексуальных актрис Голливуда. Да и сейчас назвать Шэрон Стоун (Sharon Stone) «бывшим» секс-символом язык не поворачивается. У звезды прекрасная фигура, и время от времени Шэрон не прочь ее продемонстрировать.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Июл 5 2017 в 1:57 PDT

Звезда в отличной форме и замечательном настроении. Сегодня Стоун опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини у бассейна. «Летнее настроение», - пишет актриса. И сложно не отметить, что фигура у 59-летней знаменитости практически идеальная.

Между прочим, Шэрон до сих пор принимает участие в достаточно откровенных фотоcессиях для модных изданий. При этом актриса подшучивает над своим «дряблым задом» и уверяет, что вовсе не стремится быть королевой красоты.

«В определенный момент ты спрашиваешь себя: "А что такое сексуальность?" Думаю, она заключается не в размере груди, - рассуждала звезда. - Она в том, чтобы получать удовольствие от жизни и любить себя настолько, чтобы суметь полюбить кого-то еще. Если бы я верила, что сексуальность - это пытаться быть такой, какой я была в «Основном инстинкте», у нас всех сегодня был бы трудный день».

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