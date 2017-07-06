Наталья Рагозина вышла замуж за звездного адвоката

Они познакомились год назад при забавных обстоятельствах. А накануне сочетались браком. Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина и известный среди знаменитостей юрист Сергей Жорин теперь супруги. Поздравляем!

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 5 2017 в 3:44 PDT

В свое время Жорин оказался в центре скандала - бывшая жена Катя Гордон обвиняла мужчину в домашнем насилии. Но в браке с Рагозиной, которую называют «Мисс Кувалда», адвокату, определенно, не стоит распускать руки, подшучивают светские обозреватели.

Сергей сделал предложение любимой в прошлом месяце, и влюбленные сразу отправились подавать заявление в загс. Вчера пара расписалась в дворце бракосочетаний Barvikha Luxury Village. Жених уже опубликовал снимки с церемонии и написал: «Сколько веревочке не виться...»

Ранее адвокат рассказывал, что Наталья оказалась настолько красивой и умной, что он быстро расстался с клише о девушках-боксерах. «Меня потрясли в ней две вещи: во-первых, я думал, что боксерши несимпатичные, а во-вторых, все спортсменки не блещут интеллектом. Но Наташа разрушила оба стереотипа». Через какое-то время Рагозина даже смогла уговорить бойфренда регулярно посещать спортзал.

Как уточняется, для адвоката брак стал пятым, спортсменка вышла замуж второй раз.

Ранее мы писали:

Бурак Озчивит женился. Боне не удалось расстроить свадьбу актера.

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность