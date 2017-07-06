Наталья Рагозина вышла замуж за звездного адвоката
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Они познакомились год назад при забавных обстоятельствах. А накануне сочетались браком. Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина и известный среди знаменитостей юрист Сергей Жорин теперь супруги. Поздравляем!
В свое время Жорин оказался в центре скандала - бывшая жена Катя Гордон обвиняла мужчину в домашнем насилии. Но в браке с Рагозиной, которую называют «Мисс Кувалда», адвокату, определенно, не стоит распускать руки, подшучивают светские обозреватели.
Сергей сделал предложение любимой в прошлом месяце, и влюбленные сразу отправились подавать заявление в загс. Вчера пара расписалась в дворце бракосочетаний Barvikha Luxury Village. Жених уже опубликовал снимки с церемонии и написал: «Сколько веревочке не виться...»
Ранее адвокат рассказывал, что Наталья оказалась настолько красивой и умной, что он быстро расстался с клише о девушках-боксерах. «Меня потрясли в ней две вещи: во-первых, я думал, что боксерши несимпатичные, а во-вторых, все спортсменки не блещут интеллектом. Но Наташа разрушила оба стереотипа». Через какое-то время Рагозина даже смогла уговорить бойфренда регулярно посещать спортзал.
Как уточняется, для адвоката брак стал пятым, спортсменка вышла замуж второй раз.
Ранее мы писали:
Бурак Озчивит женился. Боне не удалось расстроить свадьбу актера.Летиция Каста вышла замуж за Луи Гарреля. Пара провела свадьбу на Корсике.
Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность
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Обсуждение 7
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KoshkaСколько знаю женщин из контактных видов спорта, они ничуть не менее женственные или наоборот, чем те же пловчихи или теннисистки.
06.07.17 14:18
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ПрелестьВсе реальное - разумно. Гегель. :-D
06.07.17 12:09
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Да уж , Наталье врезать не получится, это точно))) Тут же получит хук справа))
06.07.17 12:07
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50/50её бывший муж побил, кстати. тоже боксёр. ну они оба с Жориным (и его бывшими женами) спокойствия не ищут) а еще посмотрела "Секрет на миллион" с Гордон) ну вот человек, желающий жить БОЛЕЕ-МЕНЕЕ спокойно, на ней не женится, хотя в программе она вела себя достойно, мама ее приходила, ошибки признавали..просто тяжелые, дурные характеры что у Кати, что у Сергея
06.07.17 12:19
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Ну , у Жорина физподготовка, думаю всё же послабее , чем у Рагозиной ))) А вообще , они все вместе с Катями и прочими женами-мужьями из серии " покой нам только снится "
06.07.17 12:50
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