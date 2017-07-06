Поклонская опубликовала компромат

Скандал вокруг новой ленты Алексея Учителя «Матильда» не утихает, а набирает обороты. Депутат Госдумы Наталья Поклонская уже не раз выступала с требованием запретить показ ленты. И теперь она предъявила важный, по ее мнению, козырь.

Поклонская представила в соцсетях подборку сцен из фильмов с участием Ларса Айдингера, немецкого актера, сыгравшего роль Николая II в картине Учителя. Причем сцен весьма откровенных.

«Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа "гениального", со слов режиссера Учителя, "подобранного по душевному складу" актера на роль русского православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности. Их должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!» - пишет депутат.

Тем временем сам Учитель в новом интервью саркастично заметил, что Поклонская представляет большой интерес для специалистов психоанализа. «Это чистый Фрейд. Она влюблена в фигуру Николая II. Если бы не депутатское кресло, это было бы ее частное высказывание. Ничего плохого в этом нет, можно только пожалеть ее». Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября.

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