Бородина борется с завистниками

Звезды Insta прекрасно знают об обратной стороне популярности. Они практически постоянно сталкиваются с негативными комментариями и резкой критикой в свой адрес, бывают и случаи откровенной травли. Большинство блогеров не обращает на хейтеров внимания, некоторые их банят, а Ксения Бородина решила бороться с завистниками их же способами.

На днях Бородина намекнула на планы грандиозной мести всем оскорбляющим ее в соцсетях. Ксения намерена выставлять фотографии обидчиков на всеобщее обозрение в своем блоге и вместе с поклонниками задорно обсуждать недостатки хейтера.

«При такой популярности не может не быть людей, которые ненавидят и ищут способы писать гадости, я же не дура и все прекрасно понимаю, но это не значит, что такие люди должны безнаказанность свою чувствовать, - заявила ведущая. - Пусть все посмотрят и оценят и напишут им в Директ немало сообщений. Почему она сидит и думает, что может написать у меня на странице?! Или почему они как крысы создают группы, где сидят и поливают грязью публичных людей? Мы их не трогаем, а им выгодно существовать, чтобы хоть на сантиметр приблизиться, потрогать эту популярность. Но это пустой мир, это бессмысленная трата времени, и эффект бумеранга еще никто не отменял. Крысы должны сами вариться в своем крысином мире».

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