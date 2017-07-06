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Бородина борется с завистниками


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Звезды Insta прекрасно знают об обратной стороне популярности. Они практически постоянно сталкиваются с негативными комментариями и резкой критикой в свой адрес, бывают и случаи откровенной травли. Большинство блогеров не обращает на хейтеров внимания, некоторые их банят, а Ксения Бородина решила бороться с завистниками их же способами.

На днях Бородина намекнула на планы грандиозной мести всем оскорбляющим ее в соцсетях. Ксения намерена выставлять фотографии обидчиков на всеобщее обозрение в своем блоге и вместе с поклонниками задорно обсуждать недостатки хейтера.

«При такой популярности не может не быть людей, которые ненавидят и ищут способы писать гадости, я же не дура и все прекрасно понимаю, но это не значит, что такие люди должны безнаказанность свою чувствовать, - заявила ведущая. - Пусть все посмотрят и оценят и напишут им в Директ немало сообщений. Почему она сидит и думает, что может написать у меня на странице?! Или почему они как крысы создают группы, где сидят и поливают грязью публичных людей? Мы их не трогаем, а им выгодно существовать, чтобы хоть на сантиметр приблизиться, потрогать эту популярность. Но это пустой мир, это бессмысленная трата времени, и эффект бумеранга еще никто не отменял. Крысы должны сами вариться в своем крысином мире».

Ранее мы писали: 

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.


0 Не нравится 2 Нравится 06.07.2017 Теги: Ксения Бородина

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