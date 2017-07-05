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Смолов снова влюблен в модель


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Федор Смолов довольно неплох на футбольном поле. Но есть у спортсмена одна слабость - он неравнодушен к моделям. А девушки из Ростова и вовсе сводят его с ума. Судя по фото в Insta, сейчас у Смолова роман снова с моделью и снова из Ростова.

Федор опубликовал совместные снимки с Юлией Левченко. Юлия - эффектная модель-брюнетка из Ростова и весьма популярна в Instagram. По данным СМИ, девушка в свое время получила диплом финансиста в Ростовском экономическом университете, работала редактором глянцевого журнала в Новочеркасске. Кстати, Левченко болела за бойфренда на Кубке конфедераций.

Светские обозреватели тут же припомнили, что бывшая гражданская супруга Федора Виктория Лопырева тоже выросла в Ростове. И некоторые заметили, что у футболиста явно есть некоторые предпочтения при выборе девушек.

Напомним, Лопырева рассталась со Смоловым в мае позапрошлого года. Тогда звезда сетовала на нежелание любимого взрослеть. «Пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути. Я от всей души желаю ему здоровья и реализации всех его карьерных планов!» — писала Виктория.

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0 Не нравится 0 Нравится 05.07.2017 Теги: Федор Смолов

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