 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Роналду опубликовал семейное фото


0 0

Звезда футбола Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) не нарадуется на наследников. Недавно у спортсмена родилась двойня, и Криштиану не устоял перед соблазном показать свою семью. Менее чем за сутки фото собрало около 4,5 миллионов лайков.

На семейном снимке Роналду запечатлен со старшим сыном и малышами Матео и Евой. «Благословение» - подписана фотография.

Напомним, о подготовке футболиста к расширению семьи стало известно еще в марте. Предполагалось, что второго наследника спортсмену подарит его подруга, модель Джорджина Родригес. Но в июне стало известно о том, что Криштиану снова воспользовался услугами суррогатной матери (по некоторым данным, женщина живет в США).

«Он считает, что его сыну пора обзавестись братьями. С воспитанием детей ему будет помогать мама Долорес — она занималась и малышом Криштиану», — рассказывал незадолго до появления малышей инсайдер.

Как известно,  старшего сына, Криштиану, футболисту родила также суррогатная мать. Ранее футболист обмолвился о желании стать папой «пяти или шести маленьких Криштиану». «Я думаю, у меня есть все необходимые условия, чтобы завести много детей. Надо лишь найти правильную женщину».

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду пренебрежительно отозвался о Шейк. Звезды расстались в прошлом году. 

Криштиану Роналду: «Выбираю ту, единственную». Футболист рассказал о поисках девушки мечты.

Криштиану Роналду влюбился? По слухам, у футболиста роман с кикбоксером. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.07.2017 Теги: Криштиану Роналду

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору