Роналду опубликовал семейное фото

Звезда футбола Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) не нарадуется на наследников. Недавно у спортсмена родилась двойня, и Криштиану не устоял перед соблазном показать свою семью. Менее чем за сутки фото собрало около 4,5 миллионов лайков.

На семейном снимке Роналду запечатлен со старшим сыном и малышами Матео и Евой. «Благословение» - подписана фотография.

Напомним, о подготовке футболиста к расширению семьи стало известно еще в марте. Предполагалось, что второго наследника спортсмену подарит его подруга, модель Джорджина Родригес. Но в июне стало известно о том, что Криштиану снова воспользовался услугами суррогатной матери (по некоторым данным, женщина живет в США).

«Он считает, что его сыну пора обзавестись братьями. С воспитанием детей ему будет помогать мама Долорес — она занималась и малышом Криштиану», — рассказывал незадолго до появления малышей инсайдер.

Как известно, старшего сына, Криштиану, футболисту родила также суррогатная мать. Ранее футболист обмолвился о желании стать папой «пяти или шести маленьких Криштиану». «Я думаю, у меня есть все необходимые условия, чтобы завести много детей. Надо лишь найти правильную женщину».

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду пренебрежительно отозвался о Шейк. Звезды расстались в прошлом году.

Криштиану Роналду: «Выбираю ту, единственную». Футболист рассказал о поисках девушки мечты.

Криштиану Роналду влюбился? По слухам, у футболиста роман с кикбоксером.