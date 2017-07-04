Она весьма эффектно дебютировала в кино благодаря съемкам в сериале «Игра престолов». Но роль Сансы Старк принесла Софи Тернер (Sophie Turner) не только бешеную популярность. Как призналась актриса, в ходе работы над популярным проектом она многое узнала о сексе.

Софи дебютировала в сериале в возрасте 13 лет. И практически синхронно взрослела со своей героиней. Сегодня девушку не смущают сцены сексуального насилия, и по словам актрисы, именно на съемках она узнала массу деталей о половых отношениях.

«Я впервые узнала об оральном сексе, когда читала сценарий. Я подумала: "Ого! Люди таким занимаются? Потрясающе!"», - заявила девушка Sunday Times.

Тернер также прокомментировала одну из сцен сексуального насилия в «Игре престолов». Сцена стала предметом ожесточенных дискуссий, и активнее всего обсуждался вопрос: возможно ли такое показывать на телевидении? По словам актрисы, она и представить себе не могла, что эпизод станет причиной шумихи. «Ни меня саму, ни кого-либо из тех, кого я знаю, не коснулась тема сексуального насилия, поэтому я относилась ко всему этому довольно равнодушно. Наивно».

Но со временем девушка пришла к выводу, что не стоит делать вид, что подобное не имеет места в реальной жизни, и следует привлечь внимание к проблеме сексуального насилия.

Ранее мы писали:

Кит Харингтон рассказал о самом волнующем моменте «Игры престолов». Актер не ожидал смерти своего персонажа.

У звезд сериала «Игра престолов» разгорелся настоящий роман. Кит Харингтон увлекся Роуз Лесли.

«Игра престолов» снижает либидо. Увлечение современными телепроектами негативно сказывается на качестве половой жизни.