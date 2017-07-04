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Ксения Бородина показала семейное счастье


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Они были на грани развода в прошлом году. Но все обошлось. Сейчас Ксения Бородина и Курбан Омаров считают себя гармоничной парой. А вчера супруги отметили вторую годовщину со дня свадьбы.

Накануне телеведущая опубликовала снимок семьи в полном составе. На фото Ксения с мужем, дочерьми и сыном Курбана от первого брака. «#happyfamily» - подписано фото.

Подписчики звезды не скупились на комплименты: «Ваши фотки такие всегда позитивные», «Обалденная семья», «Прекрасная семья!!! Настоящая!!!»

Ранее Омаров в одном из интервью рассказывал о том, что за два года в браке у них появились милые семейные традиции. Например, Ксении очень нравится готовить завтрак для домочадцев.

«Встает раньше всех, чтобы приготовить свой фирменный завтрак. У нас традиция – по утрам есть итальянскую яичницу с сосисками, разными видами колбасы. Вечером укладываем детей спать, поднимаемся в спальню, покупаем фильм онлайн и смотрим вдвоем. Боевики и фантастика у нас раз в год, а в ежедневном меню что-то романтичное, про любовь... Ксюша говорит: «Вчера ты выбирал. Значит, сегодня я». По секрету скажу: она заявляет это каждый день. Хитрая схема жены – спросить: «Может, это посмотрим?» и получить мой ответ: «Давай». И это уже значит, что выбрал я. Подыгрываю, ведь мне все равно, под какое кино уснуть».

Ранее мы писали:

Бородина показала, на кого похожа младшая дочь. Малышка Тея очень похожа на прабабушку.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.


1 Не нравится 0 Нравится 04.07.2017 Теги: Ксения Бородина

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