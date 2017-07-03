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Юлия Ковальчук ждет первенца?


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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - пара довольно скрытная. Артисты предпочитают реже говорить о личном, и, как следствие, время от времени появляются разного рода слухи. Совсем недавно, например, ходили сплетни о кризисе и скором разводе. Теперь появилась информация совершенно иного рода.

По данным прессы, Ковальчук готовится стать мамой. Причем уже совсем скоро - первенец Юлии и Алексея появится на свет осенью. Сама артистка не спешит с официальными заявлениями, но светские обозреватели заметили: в последнее время исполнительница появляется в достаточно просторных нарядах. К тому же недавно в одном из интервью Ковальчук говорила о том, что они с мужем хотели бы стать родителями.

Что любопытно, Юлия также обмолвилась о том, что не будет торопиться делиться с публикой радостной новостью и будет скрывать интересное положение как можно дольше. «Я примерно каждые полгода «беременею», потом мы с мужем разводимся, потом я себе вставляю грудь. Мы спокойно ко всему этому относимся. Если это случится, мы обязательно расскажем об этом постфактум!»

Напомним, Ковальчук и Чумаков вместе восемь лет. В 2014 году пара сыграла свадьбу в Испании.

Ранее мы писали:

Юлия Ковальчук объяснила, как найти идеального мужчину. По словам артистки, не стоит сильно спешить при выборе супруга.

Юлия Ковальчук: «Я всего добилась сама». По заверению артистки, она упорно работала для достижения успеха и обошлась без протекции. 

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук выступили дуэтом. Артисты представили совместный видеоклип. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.07.2017 Теги: Юлия Ковальчук

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