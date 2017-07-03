Мария Максакова устроила стильную провокацию
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Мария Максакова остается одной из самых обсуждаемых персон в российских СМИ. И непохоже, чтобы певицу это обстоятельство не устраивало. Более того, время от времени звезда не прочь подкинуть повод для обсуждения. Например, выйти в довольно смелом наряде.
На выходных Мария опубликовала в соцсетях совместные снимки с министром культуры Украины. Судя по фото, встреча была неформальной, и артистка воспользовалась этим обстоятельством, дабы продемонстрировать стройную фигуру в провокационном ажурном платье.
«Пожар способствовал ей много к украшенью)). В Украине потрясающий министр культуры Евгений Нищук – прекрасный человек, выдающийся актер и блестящий профессионал», - сообщила артистка.
Ранее Максакова объявила о создании в Киеве собственного благотворительного фонда поддержки детей, увлеченных академической музыкой. Мария напомнила: в свое время она занималась подобными проектами в России и у нее есть некоторый опыт. «Я понимаю, что на сегодняшний день такая работа может принести очень много пользы. Если родители этих талантливых детей совершили ошибку, то дети в этом не виноваты. Наш фонд – гуманитарная миссия».
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Обсуждение 9
Лучшие комментарии
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СимаТоже не наблюдаю провокации, тем более стильной, потому что у Марии стиля и вкуса нет. И стилиста похоже тоже :-)
03.07.17 17:21 Контекст комментария
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ОА какую ошибку совершили родители талантливых детей???? О каких конкретно детях идет речь??? Где твои собственные дети???? Сначала может своими занятся то....
03.07.17 17:38 Контекст комментария
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KoshkaНа лицо и фигуру - сестра Волочковой, ну и по поведению "веселая вдова".
03.07.17 17:43 Контекст комментария
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))Она осталась в стиле 90-х надо что то делать)
03.07.17 18:37 Контекст комментария
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Micha PiterИ не скажешь, что всего пару месяцев назад овдовела... Веселая вдовушка
04.07.17 09:58 Контекст комментария
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Micha PiterИ не скажешь, что всего пару месяцев назад овдовела... Веселая вдовушка
04.07.17 09:58
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)))) АОна же не в Эмиратах,чтобы кутаться в тряпки ))))
03.07.17 22:40
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))Она осталась в стиле 90-х надо что то делать)
03.07.17 18:37
-
KoshkaНа лицо и фигуру - сестра Волочковой, ну и по поведению "веселая вдова".
03.07.17 17:43
-
ОА какую ошибку совершили родители талантливых детей???? О каких конкретно детях идет речь??? Где твои собственные дети???? Сначала может своими занятся то....
03.07.17 17:38
-
СимаТоже не наблюдаю провокации, тем более стильной, потому что у Марии стиля и вкуса нет. И стилиста похоже тоже :-)
03.07.17 17:21
-
ПрелестьПровокации не вижу по сравнению с испанскими нарядами. Люди здесь реально оголенные и свободные. Киев тоже южный менталитет.
03.07.17 17:06