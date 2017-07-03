 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мария Максакова устроила стильную провокацию


0 5

Мария Максакова остается одной из самых обсуждаемых персон в российских СМИ. И непохоже, чтобы певицу это обстоятельство не устраивало. Более того, время от времени звезда не прочь подкинуть повод для обсуждения. Например, выйти в довольно смелом наряде.

На выходных Мария опубликовала в соцсетях совместные снимки с министром культуры Украины. Судя по фото, встреча была неформальной, и артистка воспользовалась этим обстоятельством, дабы продемонстрировать стройную фигуру в провокационном ажурном платье.

«Пожар способствовал ей много к украшенью)). В Украине потрясающий министр культуры Евгений Нищук – прекрасный человек, выдающийся актер и блестящий профессионал», - сообщила артистка.

Ранее Максакова объявила о создании в Киеве собственного благотворительного фонда поддержки детей, увлеченных академической музыкой. Мария напомнила: в свое время она занималась подобными проектами в России и у нее есть некоторый опыт. «Я понимаю, что на сегодняшний день такая работа может принести очень много пользы. Если родители этих талантливых детей совершили ошибку, то дети в этом не виноваты. Наш фонд – гуманитарная миссия».

Ранее мы писали: 

Максаковой предсказывают скорое замужество. Певице не грозит долгое одиночество.

Максакова представила младшего сына. Годовалый Ваня стал героем светской хроники.

Мария Максакова: «Сильные, умные, успешные должны держаться вместе». Певица рассказала о силе воли.



5 Не нравится 0 Нравится 03.07.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 9  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору