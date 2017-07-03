Мария Максакова устроила стильную провокацию

Мария Максакова остается одной из самых обсуждаемых персон в российских СМИ. И непохоже, чтобы певицу это обстоятельство не устраивало. Более того, время от времени звезда не прочь подкинуть повод для обсуждения. Например, выйти в довольно смелом наряде.

На выходных Мария опубликовала в соцсетях совместные снимки с министром культуры Украины. Судя по фото, встреча была неформальной, и артистка воспользовалась этим обстоятельством, дабы продемонстрировать стройную фигуру в провокационном ажурном платье.

«Пожар способствовал ей много к украшенью)). В Украине потрясающий министр культуры Евгений Нищук – прекрасный человек, выдающийся актер и блестящий профессионал», - сообщила артистка.

Ранее Максакова объявила о создании в Киеве собственного благотворительного фонда поддержки детей, увлеченных академической музыкой. Мария напомнила: в свое время она занималась подобными проектами в России и у нее есть некоторый опыт. «Я понимаю, что на сегодняшний день такая работа может принести очень много пользы. Если родители этих талантливых детей совершили ошибку, то дети в этом не виноваты. Наш фонд – гуманитарная миссия».

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