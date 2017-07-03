 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Леди Гага выступила на торжестве русского олигарха


0 0

В Городе ангелов на выходных отгремело пышное торжество. В честь бракосочетания дочери бизнесмена Эльдара Османова Лолиты и сына предпринимателя Альберта Авдоляна Гаспара была организована вечеринка с участием знаменитостей. И главной звездой вечера стала американская певица Леди Гага (Lady Gaga).

 

Бракосочетание прошло в голливудском стиле. Буквально. Мероприятие состоялось в театре Dolby, где обычно проводится церемония вручения наград «Оскар». Над оформлением залов трудились несколько десятков флористов - помещения были щедро и со вкусом украшены цветочными композициями, и по некоторым данным, эта красота обошлась в полмиллиона долларов.

 

Ведущими торжества выступили Андрей Малахов и Ксения Собчак. А свои хиты помимо Гаги исполняли Николай Басков, Стас Михайлов и Светлана Лобода. По данным «Комсомольской правды», общая сумма гонорара артистам составила 2 миллиона долларов. Кстати, Собчак размах оценила. Звезда опубликовала в соцсетях видео выступления американской звезды, отметив: «Не каждый день объявляю Леди Гагу».

Как уточняется, состояние Альберта Авдоляна оценивается в 800 миллионов долларов. Эльдар Османов является совладельцем холдинга «Межрегионсоюзэнерго».

Ранее мы писали:

Татьяна Спивакова вышла замуж. Сати Спивакова в восторге от зятя.

Летиция Каста вышла замуж за Луи Гарреля. Пара провела свадьбу на Корсике.

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность



0 Не нравится 0 Нравится 03.07.2017 Теги: Леди Гага

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору