Леди Гага выступила на торжестве русского олигарха

В Городе ангелов на выходных отгремело пышное торжество. В честь бракосочетания дочери бизнесмена Эльдара Османова Лолиты и сына предпринимателя Альберта Авдоляна Гаспара была организована вечеринка с участием знаменитостей. И главной звездой вечера стала американская певица Леди Гага (Lady Gaga).

Публикация от Khaimova Galya (@galyaaisha) Июл 2 2017 в 2:29 PDT

Бракосочетание прошло в голливудском стиле. Буквально. Мероприятие состоялось в театре Dolby, где обычно проводится церемония вручения наград «Оскар». Над оформлением залов трудились несколько десятков флористов - помещения были щедро и со вкусом украшены цветочными композициями, и по некоторым данным, эта красота обошлась в полмиллиона долларов.

Публикация от Khaimova Galya (@galyaaisha) Июл 2 2017 в 3:45 PDT

Ведущими торжества выступили Андрей Малахов и Ксения Собчак. А свои хиты помимо Гаги исполняли Николай Басков, Стас Михайлов и Светлана Лобода. По данным «Комсомольской правды», общая сумма гонорара артистам составила 2 миллиона долларов. Кстати, Собчак размах оценила. Звезда опубликовала в соцсетях видео выступления американской звезды, отметив: «Не каждый день объявляю Леди Гагу».

Как уточняется, состояние Альберта Авдоляна оценивается в 800 миллионов долларов. Эльдар Османов является совладельцем холдинга «Межрегионсоюзэнерго».

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