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Алена Водонаева: «Живу в моменте»


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Телеведущая и модель Алена Водонаева накануне отметила 35-летие. И столь важную дату девушка решила отпраздновать в Риме. Судя по постам в соцсетях, Вечный город Алену вдохновляет. Как пишет звезда, сейчас она руководствуется принципом Carpe diem - "лови момент".

Водонаева знает толк в ядерных вечеринках, но 35-летие предпочла отпраздновать вдали от московской суеты. На прошлой неделе девушка отправилась в Италию и в какой-то момент поняла, что ее мировоззрение меняется.

 

«Три дня в Риме, а фотографии сюда почти не загружаю. Живу в моменте, наслаждаюсь каждой минутой, каждым словом, каждым мгновением... Поймала себя на мысли, что если раньше все хотелось сфотографировать, то сейчас - хочется запомнить. Да и если уж совсем честно, почти на всех фотографиях я не одна, а "Инстаграм" больше не является площадкой, где хочется показывать свою личную жизнь. Жизнь, которую хочется беречь. Во всяком случае, до осени я точно ничего не покажу и ничего не скажу. А потом...» - пишет Алена.

 

Впрочем, ведущая не собирается полностью отказываться от соцсетей. И время от времени все же публикует эффектные снимки.

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 

Алена Водонаева: «Подружиться с Собчак очень сложно». С Ксенией у ведущей деловые отношения. 



1 Не нравится 0 Нравится 03.07.2017 Теги: Алена Водонаева

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