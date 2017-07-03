Алена Водонаева: «Живу в моменте»

Телеведущая и модель Алена Водонаева накануне отметила 35-летие. И столь важную дату девушка решила отпраздновать в Риме. Судя по постам в соцсетях, Вечный город Алену вдохновляет. Как пишет звезда, сейчас она руководствуется принципом Carpe diem - "лови момент".

Водонаева знает толк в ядерных вечеринках, но 35-летие предпочла отпраздновать вдали от московской суеты. На прошлой неделе девушка отправилась в Италию и в какой-то момент поняла, что ее мировоззрение меняется.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 1 2017 в 9:15 PDT

«Три дня в Риме, а фотографии сюда почти не загружаю. Живу в моменте, наслаждаюсь каждой минутой, каждым словом, каждым мгновением... Поймала себя на мысли, что если раньше все хотелось сфотографировать, то сейчас - хочется запомнить. Да и если уж совсем честно, почти на всех фотографиях я не одна, а "Инстаграм" больше не является площадкой, где хочется показывать свою личную жизнь. Жизнь, которую хочется беречь. Во всяком случае, до осени я точно ничего не покажу и ничего не скажу. А потом...» - пишет Алена.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 1 2017 в 9:15 PDT

Впрочем, ведущая не собирается полностью отказываться от соцсетей. И время от времени все же публикует эффектные снимки.

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Подружиться с Собчак очень сложно». С Ксенией у ведущей деловые отношения.