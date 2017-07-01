Пресняков спланировал свадебное путешествие

Совсем немного осталось до главной звездной свадьбы июля - бракосочетания Никиты Преснякова и Алены Красновой. Подготовка к торжеству завершается, и пара уже даже спланировала медовый месяц.

Бракосочетание Преснякова состоится 27 июля в одном из пансионатов Подмосковья. А после пара отправится в свадебное путешествие по Америке. Об этом сообщила сама невеста. «Свадебное путешествие у нас будет по Америке. Сначала мы поедем с Никитой в Испанию на море, а потом в августе в Штаты (решаем пока, в какие города смотаться)», - написала Алена в соцсетях.

Девушка обмолвилась, что они с любимым не исключают возможность переезда в США на долгое время. «Думаем, если будет перспектива, то почему нет. Если уедем, то вместе с группой Никиты Multiverse. Семья скучать не будет, потому что мы будем приезжать в Россию. Думаю, это произойдет, когда я уже закончу университет».

Как уточняется, сейчас 20-летняя Краснова учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Напомним, с Никитой девушка встречалась на протяжении нескольких лет. Известно, что Примадонна выбор внука одобряет.

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